影視展無綫大曬冷 ViuTV重頭劇對撼 馬國明兩劇演醫生 黃德斌含情扮大叔

ViuTV重頭劇《大叔的愛》劇照首曝光，黃德斌（右）演愛慕同性下屬的大叔，含情脈脈的表情好入戲。

鄭嘉穎（左起）聯同周家怡、羅子溢、張寶兒、鍾嘉欣及馬國明演出無綫新劇《星空下的仁醫》。

【明報專訊】受疫情影響，去年「香港國際影視展2020」於8月在網上舉行；今年繼續以網上形式舉行，一連四日的「香港國際影視展2021」昨日開鑼。電影公司、電視台在網上推廣電影、劇集及電視節目，向環球買家發布近2000套最新影視作品。

娛樂組

無綫重點推介12部劇，包括兩部醫療題材的劇集《白色強人II》與《星空下的仁醫》（前名《兒科醫生》），馬國明在兩劇中也是演醫生角色。

鄭嘉穎鍾嘉欣救人逼真

《白色強人II》是合拍劇，承接上輯的故事發展，新加入陳豪與胡定欣。胡定欣要介入馬國明與唐詩詠之間，聲言要搶唐詩詠的男人，同時她的出現要跟郭晉安權鬥，是關鍵角色。至於陳豪跟張曦雯有感情線發展。至於《星空下的仁醫》除了有馬國明外，還有鄭嘉穎、鍾嘉欣及周家怡等，預告片中，鍾嘉欣與鄭嘉穎在搶救病人時場面好逼真。

另有兩部合拍劇分別是《刑偵日記》、《金宵大廈2》，前者有影后惠英紅（紅姐）助陣，還有王浩信、黎諾懿、袁偉豪、姜皓文、王敏奕及黃智雯等，大卡士被睇高一線。紅姐劇中跟王浩信演母子，飽受精神分裂困擾，演技大爆發。

《金宵大廈2》重本製作

至於《金宵大廈2》繼續是陳山聰與李施嬅主演，但角色跟上輯不同，兩人為主線連繫單元故事，今次是重本製作的合拍劇，特效方面更落本。

陳展鵬有兩劇出街

又有另一名影后鮑起靜參與拍無綫劇，新劇《我家無難事》有鮑姐外，又有視帝馬德鐘與視后唐詩詠，雖然是小品劇集，也讓人期待。其他劇集還有《拳王》、《七公主》、李佳芯《智能愛人》、歐陽震華與萬綺雯《伙記辦大事》，去年沒有劇集出街的陳展鵬今次有兩部劇，分別是《唐人街》與《逆天奇案》。

ViuTV繼續造星

ViuTV也推介多部劇集，包括重頭劇《大叔的愛》，劇照首曝光，黃德斌演愛慕同性下屬的大叔，含情脈脈的表情好入戲，令人眼前一亮。姜濤與Anson Lo到台灣拍攝的《超感應學園》也是推介劇集，還有拍攝中《IT狗》，由凌文龍、彭秀慧、楊樂文（Lokman )及Stanley（邱士縉）等演出，配搭新鮮。ViuTV的強項綜藝節目，除《全民造星》系列繼續外，還推出《造美人》，以及康子妮、杜如風及小儀等主持的《中女唔易做》。