古天樂《尋秦記》 劉青雲《神探大戰》 港產猛片排隊出籠

【明報專訊】2020年因疫情影響，電影業受嚴峻打擊，戲院先後多次關閉，令不少影片未能如期上映；雖然戲院早前重開，但因累積太多影片，故不容易排期上映。

今次影視展中，不少電影公司大曬冷，介紹不同類型的電影作品。古天樂的「天下一」推出《尋秦記》、《惡行之外》，還有吳君如《媽媽的神奇小子》、袁富華《說笑之人》等小品；受注目則有投資逾4.5億元，由古天樂、劉青雲、劉嘉玲及張家輝演出的《明日戰記》，電影早於2017年中拍竣。

英皇電影《神探大戰》由劉青雲、林峯及蔡卓妍主演，早於2019年影視博覽登場，今年再上陣；另外還有《怒火》、《懸崖之上》及《給我1天》等影片。至於寰宇介紹的電影，除有預計明年上映的《掃毒3》外，還有周柏豪及謝天華主演的《無間行者之生死潛行》、《驚天救援》等。

《風再起時》《驕陽歲月》矚目

其他猛片有郭富城與梁朝偉主演的《風再起時》，由古天樂、梁家輝、吳鎮宇及林家棟主演的《金錢帝國：追虎擒龍》，以及由周潤發、袁詠儀主演的親情片《驕陽歲月》。鄭中基主演的兩部電影《遺愛》與《阿龍》也在影視博覽登場，兩片風格截然不同，令人期待。

娛樂組