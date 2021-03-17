原班人馬打造《尋秦記》宣傳片曝光 古天樂林峯對決「回憶返晒嚟」

【明報專訊】無綫於2001年播映的神劇《尋秦記》20年後搬上大銀幕，電影版《尋秦記》終於登場，首條宣傳片正式曝光，原班人馬拍攝包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮外，連配角的歐瑞偉、黃文標、廖啟智及鄧一君的角色也連戲，回憶返晒嚟。古天樂當年飾演項少龍，據稱不少搞笑對白是他爆肚自創成經典，此劇亦為他奪得第2個視帝的榮譽（《刑事偵緝檔案IV》首奪視帝）。電影版《尋秦記》有新角色加入，昨日曝光的預告片與劇照獲網民熱議，有人留言聽到開場音樂便激動。

電影《尋秦記》演員跟電視版《尋秦記》相隔20年，前後對比少不免，男主角古天樂與林峯的保養不比女藝人遜色，至於宣萱與郭羨妮現在已是中女，後者更為人母，幸好化妝幫到手。拍攝時一眾演員化古裝極花時間，每天化妝和梳髮要花接近3小時才能開始拍攝，不過大家都毫不介意說：「回憶返晒嚟！」

項少龍帶家人逃難

電影講述古天樂飾演的項少龍在古代秦朝落地生根，項少龍在古代穿著現代人的T恤，繼續把現代世界的科技和文化帶到古代。首條宣傳片揭示了項少龍與林峯演的嬴政相隔20年後的矛盾角力，項少龍更要帶着一家人逃難，當中包括宣萱飾演的烏廷芳、郭羨妮飾演的琴清、朱鑑然飾演兒子項寶兒、黃文標飾演的滕翼，眾人一起逃走。

Ken穿越古代誓要成王

電影公司提供的故事大綱，新加入的關鍵人物是Ken。一場多年前的冤獄，引發改變歷史的危機，Ken誓要回到古代成王，以彌補因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王嬴政盡收眼底；正當嬴政一統六國，以為平定天下之時，碰到Ken的突襲，他不得不去尋找又敬又畏的師父，這對師徒久別20年終於再次碰面，加上穿梭時空誓要改變歷史的Ken，三人令秦朝再起風波、改寫命運。究竟誰是Ken則未有介紹。

嬴政揮劍：恩怨從此了斷

宣傳片第一個鏡頭是嬴政帶着銳利的眼神登場，對項少龍說：「邊個唔信我，本王就殺邊個。」項少龍手持手槍，嬴政在煙霧樹林追逐，廷芳、琴清、善柔（滕麗名）、陶總管（歐瑞偉）慌忙跑出屋外。項少龍說︰「你可唔可以放過我一家人？」嬴政隨即回應︰「如今係你家鄉嘅人唔放過寡人，你仲有當寡人係徒弟咩？」最後畫面嬴政揮劍刺向項少龍說：「所有恩怨從此了斷。」預告中Ken未亮相，但網上有《尋秦記》的演員名單，包括特別演出的林家棟、苗僑偉及張繼聰，相信Ken的角色跟他們有關。

《送院途中》古天樂演救護員

古天樂的「天下一」今年在影視展推介《尋秦記》外，他跟宣萱又再一次合作《一線生機》，海報是金庫打開，飄出鈔票，但未有介紹劇情。古天樂主演的電影還有《惡行之外》與《送院途中》；《送》片的海報中他以救護員造型亮相。其他電影還有張繼聰主演《逆走人生》、姜皓文《電影痴》及電子音樂題材的《YOLO》。有網民留言支持，又說今年是古天樂年。

娛樂組

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