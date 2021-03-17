戴祖儀獻出熒幕二吻 丁子朗新劇享艷福：要打格仔

【明報專訊】余德丞、丁子朗、戴祖儀、劉穎鏇等昨日出席新劇《青春不要臉》開鏡儀式，丁子朗與余德丞飾演1980年代紅星作藍本的角色，是屋邨仔出身。現實中居半山豪宅的余德丞表示有親戚住屋邨，所以也能投入角色。

余德丞丁子朗著三角褲曬肌

他們透露劇中會有穿三角泳褲的落水戲，故拍攝前努力操弗；不過也要面對載歌載舞場面，他們均表示十分困難，因舞步很難，所以開劇前一個月已開始排舞。問到曾因心臟問題入院的余德丞能否應付趕戲？他說：「無問題，有工作反而更好，之前都拍了16小時，仍然頂得順，看我幾精靈。」

丁子朗稱劇中與戴祖儀有很多親熱鏡頭，他笑說：「真的很多，差不多要打格仔。」他表示知道緋聞女友林宣妤已來港，亦有聯絡傾偈。問現階段關係如何？他說：「好似我同余德丞咁，好friend囉！」

劉穎鏇著一件頭泳衣

戴祖儀表示在節目《娛樂大家》一直當丁子朗是細佬，今次要打破心理關口，她表示與丁子朗拍的親熱戲只是情感上的激情，今次是她的熒幕二吻，熒幕初吻已在新劇《刑偵日記》獻出。劉穎鏇表示劇中與余德丞的感情十分單純，沒有激情。她透露角色同樣是選港姐出身，更要再度經歷泳裝環節，她說：「因是1980年代，所以泳衣都是一件頭，好舒服、好有安全感。」

記者：林祖傑