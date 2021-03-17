適時冧老婆 跟父母多溝通 譚俊彥為頭家 好仔兩頭瞞

【明報專訊】加入無綫6年的譚俊彥，謹記前輩教落，身為演員總不能原地踏步，應嘗試不同角色挑戰打破規限，才可擴闊戲路。譚俊彥過往大多演木訥、威嚴、沉重略帶黑暗的角色，當接到《失憶24小時》劇本，成全他在TVB主演第一部喜劇的願望。劇中角色「蒙一言」夾在父親與老婆之間，慘成磨心；現實的他醒目得多，是家庭的溝通橋樑，深明「好仔兩頭瞞」之道，將摩擦減到最少。

《失憶24小時》帶有懸疑、具人情味及黑色幽默，入行多年甚少演喜劇的譚俊彥欣賞監製王心慰有膽識，同時也多得經驗豐富的好拍檔郭晉安教路，期望觀眾發現他演殺人角色以外，原來搞笑都得。

他參考自己超級偶像─喜劇之王占基利（Jim Carrey）1994年的電影《絕世孖寶》（《Dumb and Dumber》），為角色「蒙一言」注入戇直傻氣特質，與拍檔郭晉安變身傻佬孖寶擦出火花，並說：「我鍾意拍喜劇，最大偶像是周星馳，再之前是許冠文。一直覺得演喜劇要好高層次，換轉是我，不會識演安哥（郭晉安）的戲，他在TVB經過多年訓練，做得非常好。」

做演員不能揀擇

譚俊彥細數多年前與蘇有朋合作內地劇《非緣勿擾》，角色類似「蒙一言」，都是性格懦弱、小男人和婆媽。當年他很「憎」該角色，因與現實的自己完全不同，卻意想不到內地最多人認識他就是該劇。後來才明白，做演員不能揀擇，做戲要從角色出發去演，而不是從自己角度。

譚俊彥感激監製王心慰發掘他在陰沉角色以外亦有另一面，他說：「Amy姐（王心慰）起初不熟我，第一次記者會上見我少說話，還以為我不開心，其實我『Action』同『Cut』之後是兩個樣。之前幾年太繃緊，無論接到什麼角色，都會擔心別人怎樣睇我，又緊張出來之後是否適合香港觀眾口味，對我來說好多疑惑。到一兩年前接拍《失》，是好放鬆去做，肯嘗試肯搏，又遇到好拍檔，所以有火花，是加入TVB以來，我拍得最開心的一部劇。」

家庭的溝通橋樑

譚俊彥在劇中突然失憶，現實中也偶然如是，他對生日、紀念日、節日的記性特別差，要靠別人或電子科技提醒，試過忘記情人節向太太任祉妍示愛差點激怒對方。因為對數目字不夠敏感，財政大權交由太太掌管。

小事糊塗、大事精明的他說：「做慣演員要死背對白，我記性都算ok，只是有些日子會不記得，但沒有影響與太太之間感情。因為她已經睇化，我們很少鬧交，沒有隔夜仇，而且慢慢有進步，識會買小禮物，製造小驚喜𧨾對方。」

劇中的蒙一言夾在飾演父親的姜大衛和飾演太太王君馨之間，父親與妻子不和令他慘成磨心；譚俊彥相信這種家庭問題，每個已婚男人都有可能面對。他說：「家庭裏有老人家和老婆，不可能和睦到好似做戲咁做，但又未至於變成《溏心風暴》。例如教小朋友的理念會不一樣，我們管，老人家就縱，所以要好小心處理。我太太好好，結婚咁耐都是開心的，因為她是以家庭為重的人，為小家庭奮鬥。」

他認為家人之間互相溝通好重要，一邊是父母，另一邊是陪自己過下半世的人，所以一定要做到「好仔兩頭瞞」，令摩擦減到最少。譚俊彥舉例，長女和幼子的飲食喜好不同，開飯前必須事先講清楚，決定後就不能改變，他認為與家人相處和為人父母都是一種學問，正在學習中。

轉戰無綫 收入穩定

不經不覺入行20年，譚俊彥回顧演藝歷程，想多拍喜劇，不過要視乎天時地利人和配合。他形容現階段是穩定期，財政上能養活家庭，做到想做的事，工作上亦有一定發揮機會，並說：「雖然好多人說在TVB掙錢不多，但都算穩定。以前在內地工作，強姦犯、殺人犯什麼都要演，工作又不穩定，現在是角色選擇較多。如果說10年是一個總結，我在TVB尚有4年時間，未來想轉攻網上，嘗試做KOL。」

自認悶人的他希望透過網上頻道跟志同道合的人研究歷史，又或者以演員身分講拍戲見識，以父母角度分享子女經，純為個人興趣，並不一定與商業化產品掛鈎。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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