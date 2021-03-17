宋仲基新劇植入內地廣告捱轟 擬刪除中國製韓式拌飯畫面

【明報專訊】韓星宋仲基與全汝彬合演有線頻道tvN新劇《黑道律師文森佐》，在周日（14日）播出第8集，出現二人進食內地品牌「自嗨鍋」韓式拌飯的植入廣告，隨即觸動韓國觀眾神經，擔心韓式拌飯將會繼泡菜及韓服等起源問題後，再次掀起中韓網民罵戰，於是向電視台抗議，有傳劇組為平息眾怒，甘冒違約之險，考慮刪除餘下未播的同類廣告場面。

《黑道律師文森佐》現正在韓國tvN頻道熱播，收視率一度升至11%，成績相當不俗；海外觀眾則可透過影視串流平台Netflix同步收看，就以香港為例，此劇昨日穩佔十大收視榜冠軍，可見捧場者眾。有內地品牌看準機會，推廣自家產品，據韓媒引述業內人士透露，劇組跟內地速食品牌「自嗨鍋」簽訂3億至4億韓圜（約204萬至273萬港元）的廣告協議，條件是主角需在鏡頭前食用該產品兩次，另加展示產品兩次。

泡菜曾掀起中韓網民罵戰

在第8集中，飾演律師的宋仲基和全汝彬首次進食該品牌的韓式拌飯，邊吃邊討論愛情問題，有關片段長約一分鐘，但已觸動韓國觀眾神經，不少人對於中國製造的韓式傳統食物表示反感，紛紛到電視台的討論區留言表示不滿，要求刪除有關畫面。

另一方面，對外推廣韓流不遺餘力的韓國誠信女子大學教授徐敬德，昨日亦透過社交媒體表示關注事件，擔心海外觀眾誤以為韓式拌飯是中國產物。徐教授的擔憂並非無因，今年1月，經常在內地社交媒體進行「吃播」的韓國YouTuber，為了泡菜及飯卷源自韓國或中國飲食文化一事，跟內地網民展開罵戰；2月發生內地網民批評《月升之江》女主角金所炫劇中穿著韓服，有抄襲漢服之嫌，又認為故事提及高句麗屬於中國古代少數民族，跟韓國歷史無關，中韓兩地網民再次隔空「開火」。

據韓媒昨日報道，劇組對於有關植入廣告惹起巨大迴響表示意外，為免事件愈鬧愈大，現正考慮跟廣告商解約，不再播放餘下宣傳畫面，希望可以平息眾怒。

近年有不少韓劇如《The King：永遠的君主》、《愛的迫降》等，由於出現大量植入廣告，惹起部分觀眾不滿；去年底播出的《女神降臨》更變本加厲，出現多個內地品牌如「京東」、「自嗨鍋」的簡體字廣告牌及產品，包括女主角文佳煐坐在便利店享用「自嗨鍋」生產的自熱火鍋，結果被韓媒及網民譏為「像看內地劇」。

電影振興委員會製作韓流明星網站

提起宋仲基，韓國電影振興委員會最近製作Korean Actors 200網站，藉此向海外推廣韓流巨星，首批名單包括基哥、《愛的迫降》孫藝珍、《雖然是精神病但沒關係》金秀賢、《白頭山：火山浩劫》李秉憲、《西西弗斯的神話》朴信惠及《軍艦島》蘇志燮等，以後每星期再公布20人。剛憑新片《農情家園》角逐奧斯卡最佳女配角的尹汝貞，跟同片拍檔韓藝璃亦榜上有名，足以證明這批韓星果然分量十足。