被強檢住址曝光最頭痛 薛家燕呻無錢搬屋

【明報專訊】曾志偉出任無綫副總經理，掌管綜藝及音樂節目後，與三大唱片公司破冰，隨即改革《勁歌金曲》，將於下月取代播出近4年的《流行經典50年》。薛家燕主持該節目多年，前晚錄影時承認節目踏入尾聲感不捨，但認同見好就收，她亦要休息準備做嫲嫲，家燕姐透露最後一集會邀請很多嘉賓。日前她所住的大廈被圍封強制檢測，她笑言最頭痛大家知其住址，但未想搬屋，因一搬要顧及3名子女，要幾個單位，她哪有錢？

薛家燕前晚錄影《流行經典50年》，嘉賓有何嘉莉、泳兒、許靖韻、王灝兒（JW）等。家燕姐表示節目踏入尾聲一定依依不捨：「都做了三四年，也覺得見好就收，因每集要唱歌又要排舞都好攰；加上我將做嫲嫲，都要休息準備很多事情。現計劃能否集齊節目一大班人食餐飯，因疫情限聚只能4人一枱，還正在安排。」她表示新節目能給予新一代歌手來唱歌，都是一件好事。最後一集《流行經典50年》將會邀請很多嘉賓，節目亦會加碼至個半小時。

最後一集《流行經典50年》加碼

提到日前所住大廈被圍封要接受強檢，家燕姐表示也覺得好突然，覺得是個很大體驗，唯有將當日電台節目改為網上直播。她驚要入隔離營，也推遲之後幾日的工作安排。她說：「我其實不擔心自己會驗到受感染，因為我食了好多產品，免疫力好高，只是緊張個新抱。不過我要強檢的新聞連英國都睇到，很多朋友都擔心我有事，以信息問候，當晚都回覆到凌晨4點。」她笑稱現在最頭痛是個個都知道她的住址，有些朋友還問她會不會搬屋，她說：「邊有錢搬屋吖，我有3個仔女，要幾個單位搬呀！」

鄭俊弘4月拍新劇

鄭俊弘主持《流行經典50年》兩年，感到不捨，回想初時在一廠錄影，仍有現場觀眾，由不懂做主持要死背稿開始，在修哥（胡楓）及家燕姐身上學了很多，一切都很難忘。問節目結束後有何動向？他說：「4月會拍新劇，為角色準備，之後會以拍劇為主；不過唱歌方面都會兼顧，簽約新唱片公司已傾得七七八八，如果落實稍後將會公布。」

泳兒支持《勁歌金曲》

泳兒表示已多次為《流行經典50年》任嘉賓，節目踏入尾聲也感不捨，故她今次特別排舞獻唱新歌，但發覺所穿的服裝當跳舞動作大時，就不太安全，很易走光，所以不敢太大動作，她說：「聽聞會被《勁歌金曲》取代，不過有音樂節目我都會上，十分願意支持，下次再排一首勁一點的舞送給大家，服裝也會勁點，但較安全。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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