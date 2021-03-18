羅天宇被指微調變「V煞面」 細佬胡㻗代解釋減肥變瘦

【明報專訊】羅天宇與細佬胡㻗昨晚在大會堂為《五月‧情天音樂會》合唱《不許你注定一人》。天宇表示這是兩兄弟首次同台演出，並獲二胡大師王憓為他們伴奏，全家人亦來支持。問到兩人事前如何練歌？他們笑言冲涼時另一人在門外，大家隔着門合唱。笑問為何不一起冲一起練？天宇尷尬說：「我們未去到那麼close。」胡㻗希望合作拍劇，感覺應該不錯，二人可做回兄弟，不過天宇演弟弟；又或者他做壞人，天宇做好人。談到中環疫情嚴重，天宇表示場館距離匯豐銀行總行有一段距離，場館亦做足安全措施，所以不擔心；音樂會因疫情亦由去年5月延至昨日舉行，他們期待了很久。

近日有報道指天宇疑似微調變「刀削面」？細佬胡㻗衝口而出：「有這樣的事？」天宇表示有留意報道，「說我V煞嘛，我都有因此去看回之前的照片，以前真的很過分，可能拍《愛‧回家》太幸福，面很圓」。胡㻗也幫口，說阿哥很努力減肥，見對方兩個月都是吃烚肉和菜，瘦亦正常。天宇笑言無辦法，自《跳躍生命線》後連續幾套劇都要除衫，驅使他不斷keep fit，日前更為拍新劇《十月初五的月光》一場裸露上半身戲分，連續24小時沒飲水，雖然辛苦，見效果不錯也值得，並強調自己是天然的。

記者：陳釗