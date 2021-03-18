走出被楊思琦狠飛陰霾 40歲李泳豪戀賢淑新歡

李泳豪為保戀情，不願多談新歡，只讚女友各方面都很好。（資料圖片）

【明報專訊】李家鼎的40歲細仔李泳豪2011年與楊思琦分手後，一直寄情工作，鮮有戀聞。近日李泳豪被拍到與台灣新歡Agnes拍拖，同行還有李泳豪的母親施明及孖生哥哥李泳漢的4歲兒子Alfie，Agnes已融入男友家中，獲得李家鼎與施明歡心，兩老都希望她與李泳豪早日拉埋天窗。李泳豪直認拍拖就認定對方為結婚對象，目前先互相了解。

李泳豪被指走出當年楊思琦狠飛他的陰霾，昨日爆出有台灣女友Agnes，兩人同是愛狗之人，一拍即合。Agnes溫柔體貼，雖然與李泳豪拍拖不久，但已贏得李泳豪父母李家鼎及施明歡心，她被影到與李泳豪拍拖時，對男友的侄仔Alfie照顧有加，與施明有傾有講，行奶奶政策，表現賢淑。

拍拖數月 父母催婚

李泳豪與Agnes剛開始拍拖數月，對戀情相當保護，關於女友的事不想多談。不過他讚女友各方面都好，並說：「包括廚藝，所以跟鼎爺（李家鼎）有話題，跟媽媽施明亦很好傾。」李泳豪承認被父母催婚，他說：「拍拖會認定對方是結婚對象，大家先了解，以結婚為目標，最快是明年。」

李家鼎見過Agnes兩次，大讚未來新抱斯文、細心又有禮貌，是好女仔，尊重老人家，給他印象很好，他說：「都希望快些飲這杯新抱茶，亦想抱孫，但等兒子與女友決定。」

楊思琦移情別戀被分手

李泳豪當年與楊思琦相戀9年，被視為打風打不甩的一對；2011年，楊思琦愛上前港隊跳水運動員吳帥，單方面宣布與李泳豪分手。可惜這段情未有開花結果，楊思琦懷孕後寄居兄長位於美國洛杉磯的寓所，2012年誕下女兒楊卓穎；楊思琦最終與吳帥分手，成為單親媽媽獨力養育女兒。去年楊思琦為圈外丈夫誕下細仔Kody，丈夫身分神秘，一度引起外界揣測。

寄情事業 舊愛祝福

李泳豪當年與楊思琦分手後，感情受重創。雖然他在翌年曾跟洪天明舊愛、中韓混血兒Miki交往，但當時有指Miki背景複雜，而且已有丈夫，李泳豪澄清跟對方剛認識兩個月，不知對方有老公；他表示報道出街後，兩人已沒再聯絡。

李泳豪之後寄情事業，雖然在演藝路上一直只演小角色，但他有參與賽車工作，也是幾間食肆的老闆，還與父親李家鼎拍住上，為對方打理飲食生意。楊思琦對舊愛李泳豪有新戀情，她向傳媒表示：「祝福每一位都開心、幸福、平安！」

娛樂組