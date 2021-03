next

【明報專訊】把《魔雪奇緣》主題曲《Let it Go》唱到街知巷聞的美國女歌手Demi Lovato,有關她的紀錄片(Demi Lovato: Dancing with the Devil》,將於本月23日在YouTube頻道首播;據報她在紀錄片中首次揭露2018年險死的經歷,以及兩次受性侵的慘痛過去。

Demi Lovato表示2018年她不但濫毒險死,在她神志不清時更被毒販性侵,她被發現時全身赤裸,皮膚也呈藍色,幸及時送院救回一命。另外,Demi談及15歲的失身經歷,也並非自願,雖然最初互有好感,但她早表明未是時候獻身,怎料對方霸王硬上弓。事後兩人還經常碰頭,因此身心受創,開始厭食,並以其他方式逃避,最終染上毒癮。