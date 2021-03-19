為擂台戰戒酒勤操 鍾培生：賽前3周禁慾

【明報專訊】鍾培生、張沛樂（沙律）、郭奕芯及趙善恆等昨日出席電影《#PTGF出租女友》開鏡拜神儀式。有份投資該片的鍾培生自認是看香港電影長大的，難得疫情下還能開戲，故給予支持，投資金額也非佔很大份，但如電影票房好，不排除加大投資。會否客串演出？他笑言如像《喜劇之王》講三句對白都可以，因他喜歡看戲多過演戲，亦沒有戲癮。

提到與林作的「百萬擂台戰」備戰情况？鍾培生透露現時一星期練6日，「每朝8點拉筋，練到9點返工，汽水全戒，7月前只可飲4次酒，但現已飲了2次，連日前爸爸生日都無飲酒；節食就無，盡量少吃煎炸食物。（可會禁慾？）這個難少少，可能打擂台之前3星期才禁慾」。

張沛樂支持男友保錡停工

張沛樂片中飾演女警扮出租女友「放蛇」，笑言可能劇組覺得她樣子強勢。她說戲中難免要展露身材，只是適量性感，以型為主，又透露與趙善恆有咀嘴戲，當中喜感較多。可有問准男友保錡？她說：「我們什麼都有溝通。（可支持男友暫別娛樂圈？）他識得處理，我亦支持他休息；今年是很難捱的一年，充滿負能量，希望大家互相幫助、少些爭執。」又笑男友喜歡黐住她，但不准對方來探班，因想專心工作。

郭奕芯性感演出無親熱戲

郭奕芯客串扮演出租女友，造型性感，導演想她展現靚和性感一面，沒有親熱戲。她透露現實中試過有網民約她見面，她通常不理會；亦試過被問價，甚至開價幾百萬及天價都有，「我覺得太誇張，一定是騙局，從來不回覆」。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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