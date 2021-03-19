《薩克薛達之正義聯盟》首播反應太熱烈 港迷迫爆伺服器

昨日有大批觀眾同時收看《薩克薛達之正義聯盟》，導致HBO GO系統故障，觀眾一度鼓譟。

《薩克薛達之正義聯盟》昨日終於上架，更一度癱瘓伺服器，可見港迷反應有多熱烈。

【明報專訊】萬眾期待的導演剪輯版《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League），昨日在影視串流平台HBO Max及HBO Go同步上架，大批港迷為了先睹為快，結果迫爆伺服器，無法登入當然不滿，HBO Go的香港代理頻道Now E隨即透過社交媒體致歉，承諾盡快搶修，藉此平息眾怒。

DC超級英雄片《正義聯盟》在2017年上映前夕，導演薩克薛達（Zack Snyder）經歷喪女之痛，臨時辭去所有職務，遂由《復仇者聯盟》導演佐斯維頓（Joss Whedon）接手埋尾，然而後者剪輯的版本不為粉絲接受，劣評如潮。事後網民發起#ReleasetheSnyderCut運動，要求電影公司重新發行薩克薛達版本，結果促成這個長達4小時的《薩克薛達之正義聯盟》面世。

一小時完成搶修

《薩克薛達之正義聯盟》昨日在HBO Max首播，港迷可以透過HBO Go及Now E同步收看。由於捧場者眾，懷疑伺服器不勝負荷，不少網民到Now E的官方facebook投訴：「特登請假來睇，點知睇唔到…點搞呀…」、「畀錢都睇唔到正版，係咪想迫人睇老翻」等，但亦有人表示諒解：「證明多人睇隊冧左個server」、「加油，快啲整好，啲爆谷仲脆嘅」。

Now E隨即回應：「唔好意思，我們收到HBO Asia通知，其HBO GO系統發生故障，技術供應商已經搶修中，請耐心等候。」相隔一小時後，Now E再發聲明：「HBO Go系統現已完成修復，抱歉為大家帶來不便。」事件總算告一段落。

導演拆解小丑之謎

《薩克薛達之正義聯盟》首播前夕，導演接受美國綜藝網站The Hollywood Reporter網上訪問，親自拆解謝勒力圖（Jared Leto）客串演出奸角「小丑」以及賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）未能再扮「綠燈俠」之謎。

薩克薛達表示去年隔離期間，為《薩克薛達之正義聯盟》補拍部分撰寫劇本，想到「蝙蝠俠」賓艾費力（Ben Affleck）跟《自殺特攻：超能暴隊》扮演「小丑」的謝勒力圖，從未在他的電影世界裏同框，於是向後者提出合作，待對方答應後，才向電影公司建議，並於去年底完成為期3日的拍攝工作，總算圓了導演心願。

另一方面，今年2月《Vanity Fair》雜誌報道，曾在2011年上映《綠燈俠》扮演同名角色的賴恩雷諾士，有望在《薩克薛達之正義聯盟》驚喜客串，導演表示他的確考慮讓綠燈俠重現幕前，但不一定由賴恩扮演。事實上，由於《綠燈俠》當年製作粗糙，成為影迷笑柄，賴恩表明不會再拍。

有趣的是，昨日賴恩透過社交媒體留言，聲稱為慶祝《薩克薛達之正義聯盟》上架，他會一邊飲酒，一邊睇《綠燈俠》，藉此嘲諷舊作不堪入目，所以要飲酒壯膽。