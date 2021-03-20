方力申送珍珠奶茶 笑陳瀅甜過收花

【明報專訊】陳瀅與緋聞男友方力申（小方）昨日為伍詠薇、林盛斌（Bob）主持的節目《Tiger's Talk》宣傳。Bob爆陳瀅最近經常收花。問是否小方送贈？陳瀅說：「我以為是你送的。」小方說不是他送，但即場被無綫高層樂易玲踢爆他情人節送過花給陳瀅，樂易玲說：「小方好細心，我都收到他送來的花。這個鑽石王老五真好，我很高興，但可能是掩飾。」小方一臉尷尬。

互讚有善心有孝心

小方與陳瀅一起受訪，小方解釋在節目玩得放，因為飲酒，愈飲愈放鬆。酒後吐真言？他說：「為了製造效果。」陳瀅稱他們私下是好朋友，在慈善活動合作過，有共同朋友群組，過時過節、生日會一起慶祝。她讚小方絕對是好男仔，是她認識的男仔中最有善心及心地最好，游環島泳也令她佩服 。會否接受小方？小方即大聲搶答：「我們是好朋友。」問陳瀅會否做主動？她說如果好鍾意一個人，都會做主動，但他們沒想過要發展。

陳瀅早前由加拿大回港隔離期間，曾有傳小方送花？她說沒有，但小方有買珍珠奶茶及附上一張卡，好sweet，她忘記影相，有點難過。小方笑說：「很明顯未取得芳心。」他讚陳瀅有孝心，雖然要隔離，仍返加拿大探外婆，所以給予一點支持。他笑稱聽落好似珍珠奶茶甜過收花。陳瀅撒嬌說：「我肥就關你事。」

《Tiger's Talk》之前在收費台播，現於J2重播，仍獲得高收視，伍詠薇和Bob感鼓舞，希望添食。伍詠薇說添食的話，希望請到偶像周潤發、張曼玉及鍾楚紅受訪。Bob希望請到女神周慧敏和王馨平。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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