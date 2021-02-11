ERROR選口罩小姐 何啟華郭嘉駿為爭佳麗起爭執

【明報專訊】ViuTV舉辦另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》於下周一（22日）首播，以真人騷結合固有選美形式兩部分進行，4月11日直播總決賽。

節目組早前選出40名佳麗進入初賽，再由ERROR選出20強。40名佳麗透過自我介紹及自選表演，由4名ERROR成員各選5人加入自己組別，因此ERROR遇到心儀佳麗時要鬥快舉牌搶人。挑選過程中，ERROR成員各有所好，原本拍攝順利融洽，但何啟華（阿Dee）和郭嘉駿（193）在佳麗086出現後就起爭執。阿Dee挑選審慎，但一早明言欣賞086，覺得對方有性格，而086表演的棟篤笑亦令阿Dee留下深刻印象。193則大爆086貌似阿嫂，中途突然舉牌搶人。阿Dee大叫：「佢跟住我，可以更好㗎！」並嬲到踢櫈。之後阿Dee打算出錢收買193，將086還給自己，但193整蠱阿Dee一輪後，仍然拒絕交出隊員。

梁業赤膊示範拔罐

佳麗之後接受不同項目及考驗，每回合每組淘汰1人，共3次淘汰，最後8人進入決賽，選出冠亞季軍。她們的表演包括唱歌、吹牧童笛、跳舞、摺紙及健身示範等，更有中醫師佳麗邀請梁業（肥仔）示範拔罐，肥仔脫去上衣幫忙完成表演。

娛樂組