新歌破格難唱 姜濤跳唱玩火拍MV

阮小儀（右）昨日上載攬實姜濤的照片，笑稱有聖旨叫她這樣做。（網上圖片）

【明報專訊】姜濤近日拍攝新歌《Master Class》MV，不單跳唱還玩火，打破過往風格。他表示新歌滲透他的個人元素，亦是他入行第一首真正的跳唱作品，「之前想推出跳唱歌，但有點難，一來自覺不及『師父』Anson Lo（盧瀚霆），二來Mirror好多隊員出了個人快歌，我希望以另一種舞蹈形式展現給大家看」。

姜濤整天拍MV，表現專業，他說最辛苦反而是錄歌，因這種曲風香港較少有，不知歌迷會否接受，錄音時要下苦功，是他有史以來最難唱的一首，難在表達方式。《Master Class》歌詞提及前輩給予後輩不少意見，他回想參加《全民造星》時，Eric Kwok（郭偉亮）曾講過「當迷失自己時，諗吓自己當初點解入呢一行」，他一直記得這句說話，因為這一行好多誘惑，好容易令人迷惘。問姜濤可有計劃舉行個人演唱會？他表示暫時先舉行團隊音樂會，其他容後再打算。

阮小儀奉旨攬姜濤

姜濤近日參加商台《饑饉30》，阮小儀在社交網上載攬實姜濤照片，笑稱有聖旨叫她這樣做，好辛苦及有苦衷。不過她說：「唔好以為我今日摸到姜濤，我就買到Mirror演唱會啲飛呀，我買唔到㗎，唔好搵我呀！」

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