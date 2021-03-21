兌現承諾再出廣東歌 莫文蔚被一滴淚感動

莫文蔚計劃6月在港開演唱會，到時獻唱新歌《因一個人而流出一滴淚》答謝歌迷。

【明報專訊】莫文蔚去年憑歌曲《呼吸有害》橫掃多個樂壇獎項，她近日兌現跟歌迷的承諾，推出新廣東歌《因一個人而流出一滴淚》，是她與麥浚龍繼合唱《瑕疵》後，首度聯手監製的歌曲。

莫文蔚去年因疫情關係，大部分時間與丈夫Johannes留在歐洲生活，當時麥浚龍聯絡她，表示手上有一首歌很適合她唱；兩人便嘗試隔空聯手監製，便誕生了新歌《因一個人而流出一滴淚》。歌詞是她這一年的有感而發；去年《呼吸有害》取得佳績，她開心之餘，有感多年來在外面打拼，最後回到家鄉取得好成績，全因歌迷對她的默默愛戴與支持，令她感動，亦想起電影《西遊記大結局之仙履奇緣》，她演的白晶晶飛進至尊寶的心內，看到紫霞仙子早在至尊寶心裏留下一滴淚，印證一段真摯又刻骨銘心的感情。她嘗試以至尊寶與紫霞仙子這段情，衍生歌詞背後深藏的信息︰「假若有日要與樂迷離別時，大家仍會惦記着她嗎？」

麥浚龍覺得莫文蔚回到香港這個起點，樂迷依然很愛她，這份情懷與忠心程度，如同紫霞仙子對至尊寶那份單純的愛，同樣珍貴。莫文蔚香港演唱會因疫情延期，她計劃6月舉行，期待一切順利，到時在台上唱《因一個人而流出一滴淚》答謝歌迷。

娛樂組