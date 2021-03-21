不退休不移民 曾麗芬否認開戲院與《十年》有關

【明報專訊】高先電影公司負責人曾麗芬早前在疫市下投資開自家戲院，她接受商台梁泰來《1圈圈 星光背後》節目訪問，稱2016年曾協助電影《十年》面對「被落畫」，但否認開戲院與《十年》有關。她說：「不關事，開戲院是多年心願。《十年》本來與我無關，不是我宣傳、亦不是我發行；電影最初是零宣傳，但場場爆滿收600多萬票房，後來無戲院肯再上，監製蔡廉明知我跟戲院相熟才找我幫手，但最後都無戲院肯上，最終我只能幫他上串流平台。《十年》有晒電影檢查證，並非不合法，是有些自我審查。」《十年》於同年的香港電影金像獎奪得「最佳電影」鬧出不少風波，曾麗芬說：「香港有言論自由，他們有他們的批評，我亦有我的睇法，但當時有人說《十年》是香港電影界恥辱，我就覺得有些過分。單單《十年》，就培育出5個很成功的新導演。」曾麗芬沒想過退休或移民，她說：「2019年發現患乳癌當然不開心，也沒想過面對死亡，因為是第2期，我積極面對接受治療，現在OK。大病後更珍惜生命，但沒想過退休，亦沒想過移民，我在香港長大，所有東西都在這兒，我認為自己會做到離開世界的一天！」

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