福原愛母親離台返日 江宏傑攜子女送機

【明報專訊】32歲日本前乒乓球運動員福原愛與台灣乒乓球手江宏傑結婚5年，育有一對子女。早前兩人傳婚變，身在日本的福原愛被拍到密會高大型男，並到酒店過夜。雖然福原愛否認婚外情，江宏傑亦力撐：「對小愛的愛都沒變。」但福原愛的形象跌到谷底，婚變更傳得甚囂塵上。昨晨福原愛的母親現身台灣松山機場，被指返回日本，江宏傑帶着一雙子女低調送機。

台灣傳媒追訪江宏傑送機過程，稱福原愛回日本兩個多月，母親卻獨自留在江家，但福原愛爆出婚外情，令她的處境尷尬。

報道稱今次福原愛要求母親回日本，意味着她已作出決定，與江宏傑的夫妻關係恐怕回不去了。江宏傑在機場幫外母辦登機手續，福原愛媽媽跟他及孫仔、孫女依依不捨。福原愛媽媽被傳媒問到關於女兒傳婚變及會否返台灣等問題，她用手指作交叉狀，不願多談。

福原愛求傳媒不要打擾家人

福原愛昨晚發聲明回應母親返日本一事，她稱媽媽年事已高，需要人照顧，所以經過兩家人商討後，決定讓媽媽回日本，由丈夫送到台灣機場，哥哥則在日本接機。她與丈夫都以孩子為重，現階段沒什麼消息發表，她請求傳媒不要打擾她母親、孩子及雙方家人。

圖文：自由時報