驚歎緣分好奇妙 湯怡麥秋成新婚生活甜到漏

【明報專訊】湯怡與麥秋成剛於上月元宵佳節閃婚，兩人由相戀、結婚到懷孕，半年內火速爆發，哄動全城。兩夫妻都說相信緣分，更發現緣分早有奧妙的牽引，因彼此是同校的師兄妹。湯怡透露出嫁獲舊愛洪卓立祝福，雙方已許下友誼之約；麥秋成則大爆身分兩級跳，震撼前度蔡思貝。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

新婚夫妻麥秋成與湯怡，在鏡頭前相擁合照甜到漏，兩人今年1月驚爆婚訊時，不少網民對這個「大纜都扯唔埋」的組合感覺不可思議。麥秋成笑說：「大家想不到我們溝得埋，我們都想不到！」湯怡表示無秘戀，拍拖後如常出街食飯、睇戲，「只是沒有人撞見」。他們表示在行內發展，早知道對方的存在，3年前在HotCha十周年演唱會上結識，當時只是打個招呼，沒有交換電話號碼。

初次約會無觸電

湯怡在2018年跟拍拖11年的洪卓立分手，去年聯同蔣家旻跟麥秋成學舞，因而多了接觸；真正令兩人撻着跟炸雞有關，麥秋成說：「我在社交平台分享食炸雞相，她見到塊雞皮即心心眼，跟住大家傾偈，就約會一齊食炸雞。」兩人笑言首次單獨約會零火花，只是為食而約會，湯怡說：「開始認識他時，不覺得會喜歡他，因不喜歡這類型。那次食炸雞，沒有想太多，從不相信一見鍾情，我好慢熱，慢慢了解和相處，感覺幾舒服，就由朋友開始發展。」麥秋成說：「Sorry，那次無觸電感覺，見面食雞都是傾近况，我把口一向好難撬，不過傾落之後，她撬得開我把口。」

談到緣分這回事，兩人都驚歎奇妙，湯怡說：「他提起中學時參加過Christmas Ball，我無這項活動，好奇問他讀邊間學校，才知大家都是讀保良局胡忠中學，當然他是師兄，相差好多屆！」麥秋成稱昔日的中文科老師也是湯怡的班主任，該老師現在仍任教，知道他們結婚特別開心，他說：「緣分好奇妙。」湯怡點頭：「突然間，我們成為終身伴侶！」

麥：老婆性格靚過外表

麥秋成大讚老婆性格溫柔、體貼，比外表更漂亮，「阿怡好就我，好似我忘記帶手機，原來她靜靜雞幫我袋住、會笑我，但不會鬧我，令我覺得相處好舒服、開心又安心，是適合結婚的對象；我們相處從來無拗撬，她有時忟憎，只是懷孕的情緒波動」。湯怡欣賞麥秋成顧家、對小動物有愛心，拍拖頭一個月已認定對方可相伴終生，「他養了3隻小狗甩好多毛，他會每日拖地，我覺得好犀利，自己有時收工會懶，未必想做家務住；我坐在梳化睇住他拖地，感覺下半生可依靠他。好少男人肯做家務，他好照顧我，見我懷孕忟憎，會先平復我的情緒、𧨾我笑，過後才問我發生什麼事；我知道他都大壓力，但從不向我發泄」。

生B後繼續約會拍拖

麥秋成獲老婆大讚甚為受落，「她讚完我，立即覺得膊頭重了好多。她現在懷孕，我不想她操勞，做家務好簡單，我一向有做，反而她有時爭住洗碗，想做多點運動」。湯怡笑稱見老公勞動好肉赤，「我有講過，生完之後會還給他，分擔家務」。兩人坦言好享受當下二人世界，期待產後盡快收身，待疫情過後再補辦婚宴，與親友分享喜悅。麥秋成說：「我是浪漫主義者，將來有了小孩，也會保持約會拍拖。」

努力掙錢追多幾個

養小朋友不容易，麥秋成表示會跟老婆企在同一陣線，教好下一代。湯怡說：「他好惜3隻狗，我覺得他是慈父，我不介意做嚴母，我對姨甥都愛惜，但有錯時會講道理。」麥秋生笑言愛熱鬧，會努力掙錢追多幾個，讓小孩有伴，期望仔女似老婆，遺傳優良基因，「最緊要教小朋友有禮貌、讀好書，其他興趣會由他們選擇，好似我以前想跳舞，父母都不反對」。懷孕5個月的湯怡瞓得食得，她表示初期比較辛苦，出現妊娠反應，情緒、身體狀况都有波動，曾擔心將來能否做個好媽媽，「既然今日不知明日事，做了才算，爸媽都能把我養大」。

場地提供：酒鍋

湯怡/化妝：木子維納Vena

服裝：Harvey Nichols

麥秋成/化妝：Circle Chong

髮型：Echo Wan

服裝：Ermenegildo Zegna

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