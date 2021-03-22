《Penthouse 2》李智雅「翻生」刺激收視升

【明報專訊】柳真、金素妍、李智雅及嚴基俊等合演韓國SBS電視台新劇《The Penthouse 2》，前晚播出第10集，上下部分收視回升至20.3%及26.6%，貼近全劇26.9%高位，成績理想。

今集講到金素妍為隱瞞女兒崔藝彬殺害柳真女兒金賢秀，被迫下嫁嚴基俊，後者反目舉報金素妍前夫尹鍾焄買兇替女兒頂罪。與此同時，一度失憶的崔藝彬重拾記憶，稱案發當時聽到特別的手機鈴聲，原來把罪名嫁禍她的正是嚴基俊。

金素妍為此要求跟嚴基俊離婚，卻遭男方毒打兼禁錮，更逼她簽下財產轉讓書，幸獲嚴基俊的雙胞胎子女拯救，其後金素妍找到柳真，希望攜手剷除嚴基俊。

今集更揭露李智雅的真實身分，原本她並非雙胞胎的生母「羅愛嬌」，而是首季傳已死去的「沈秀蓮」，但未解釋她如何「翻生」。另外，金賢秀亦奇蹟生還，更揭開生父其實是尹鍾焄的真相，令觀眾大為驚訝。

跟《The Penthouse 2》同時段播出的JTBC新劇《怪物》，前晚播出第10集，收視率錄得5.5%，創同劇開播新高；宋仲基主演tvN新劇《黑道律師文森佐》同晚播出第9集，收視率為9.1%，較上集跌了1.2個百分點。