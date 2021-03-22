【開箱】《三人要守密，兩人得死去》 眼看未為真 驚奇的結局

David（左）和Louise（右）發展婚外情，最終「修成正果」，但是否圓滿結局？看過此劇就知道其詭異之處。

【明報專訊】《三人要守密，兩人得死去》（Behind her Eyes）2月17日在影視串流平台Netflix上架以來，一直盤據十大收視榜，評論卻趨兩極，不少觀眾看完結局後，在社交平台以「什麼鬼結局」標籤，批評該劇如此落幕，大表驚異，部分人甚至說要從頭看一遍，找尋怎會落得這樣終結的蛛絲馬跡。

三角關係只是幌子

《三人要守密，兩人得死去》只有短短6集，講述英國單親媽媽Louise帶着7歲兒子Adam生活，前者在心理醫生診所兼職秘書工作，每周上班3日。劇集開首，她約了朋友到酒吧消遣，怎料對方爽約，準備離開時不小心把酒潑到一名英俊男子身上，兩人因此搭訕，聊得十分投契，離開時該男情不自禁親吻Louise，卻瞬即後悔，稱不該如此便離開。

Louise上班時方發現新來的精神科醫生，正是前一晚她在酒吧邂逅的男子，名叫David，同行還有同事大讚漂亮的太太Adele。Louise沒跟他們碰面，惶恐下躲入洗手間，翌日上班兩人終於碰頭，彼此承諾忘記之前發生的事。

劇情發展下去，Louise某日撞倒Adele，因而認識，並相約喝茶，成為了朋友；另一方面，Louise和David情難自禁，終發生婚外情。劇情穿插幾個讓觀眾對Adele和David關係生疑的片段，譬如後者說不想因為再有人死而搬遷，到底兩人發生過什麼？Adele出身富裕家庭，在蘇格蘭擁有古堡大宅，雙親卻在一場火災中身亡，當時David從火場中救起她，Adele卻有段時間入住療養院，並在那裏認識了染有毒癮的草根青年Rob。全劇佔了不少篇幅是Adele在療養院生活，包括她有清醒夢（睡眠狀態但保持清醒意識）的問題；有惡夢問題的其實不止她，還有Rob和Louise。不過Adele懂得怎樣控制夢境，這也是劇情發展下去的重要關鍵。

超自然結局 觀眾喊重看

此劇何以在結局時讓不少觀眾破口大罵？大概因為看前4至5集，都會以為不過是一段婚外情的三角關係在掙扎、在角力鬥智，最多猜想David的英俊外表底下，是否虐妻暴力狂？怎會想到牽涉到超自然力量？難怪很多觀眾看罷第6集結局，都說要從頭再看，責怪自己是否忽略某些細節？不管是否合理，其實編導的提示還是很明顯的，不然為什麼「惡夢」這話題，重複在全劇主觀鏡頭的Louise身上，再來是Adele和Rob，但David卻從沒這問題？

《三人要守密，兩人得死去》改編自Sarah Pinborough的同名小說，據悉此劇算跟足原著，唯獨結尾Louise兒子Adam的慘况，只以一場戲交代：當Louise和David結婚了，前者提出參與加勒比海郵輪假期，當是度蜜月，Adam卻表示：「你不是討厭坐船嗎？」Louise回以森冷眼神，Adam隨即意識到，以前十分疼惜他的媽媽，已經變得不再一樣。

Bono千金主演

《三人要守密，兩人得死去》創作人及執行監製史提夫禮夫（Steve Lightfoot），拍過 《沉默的羔羊前傳》、《制裁者》等劇；扮演David的湯貝文（Tom Bateman）是《東方快車謀殺案》演員之一，今次在劇中扮演男版「紅顏禍水」，招來無窮桃花劫，實是禍端；至於飾演Louise的黑人女星施蒙娜布朗（Simona Brown），拍過Netflix另一劇集《先吻我》（Kiss Me First）。扮演關鍵人物Rob的羅拔阿拉瑪約（Robert Aramayo），不但skin head造型令人想起《迷幻列車》的伊雲麥葵格（Ewan McGregor），他的演出經驗也不少，包括電影《顫·役·前》和《迷離字戀》等。

傳媒焦點卻落在飾演Adele的《換諜者》伊芙曉遜（Eve Hewson）身上，全因她是愛爾蘭搖滾勁旅U2主音Bono的千金，跟劇中角色如出一轍，都是腰纏萬貫的富家女；不過伊芙自言當初父母曾反對她入行，經過10年奮鬥，終獲諒解，現在還會向朋友推介她的演出。