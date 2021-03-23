壓力爆煲 曾暴食發泄 盧瀚霆借新歌抗網絡欺凌

【明報專訊】人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）出道短短兩年，在公司力捧下，得到不少拍劇和唱歌機會，更在去年的樂壇頒獎禮獲獎備受認同，努力背後，他承受不少批評和攻擊，往往靠狂食發泄。最近終於找到新窗口，抒發內心世界與壓力來源，他透過新歌《EGO》講述網絡暴力欺凌現象，寄語大眾自由表達喜惡時，不應用傷害別人的方式。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

新歌寫出Anson Lo的心聲，自從憑首屆《全民造星》入行，做任何事情也備受關注，言行舉止多了顧慮，他說：「做藝人承受的壓力超乎想像，未入行前我什麼都分享，現在連講句說話，社交網應不應該發帖，都要思考5至10分鐘，擔心行為影響好多人，粉絲會效仿。有時網友見我影相面腫，也會留言叫我減少食鹹和濃味食物，好似每個生活細節都會被人評論。我覺得表達的語氣方式好重要，未必要好溫馨，但犯不着人身攻擊，令人難受。」

隊友愛互相挑剔

Anson Lo自知是公眾人物，工作表現要接受評論，才能繼續進步，但牽涉到是非、性取向成疑，他一於少理，並說：「MIRROR成員如Edan（呂爵安）、Jer（柳應廷）都是賤嘴，每逢分享新歌給他們聽，他們就會踩我唱歌難聽，MV拍到面腫，總之隊友間愛互相挑剔、捉錯處，但彼此習慣這種相處方式。」

自認是完美主義者的Anson Lo，相信隊友為件事好才說出口，並說：「我私下好少跟朋友鬧交，反而會跟家姐鬧交，小時候她會鬧我不洗碗，我覺得她年紀比較大，不是應該做多點咩？她就覺得我不負責任、不成熟，可以鬧一晚。」

領養新狗慘遭抨擊

談到家人和愛犬遭受網民抨擊，Anson Lo覺得是最難頂的事，並說：「之前我養隻狗仔離世，半年後，我家人再領養一隻新狗仔，有網友留言說『你過身隻狗仔，會覺得你們這個做法好差』，其實我想大家留意我的工作表現，多過我的家庭生活。」

愛好和平的他不擅反駁，遇到壓力和鬱結，他會學習過濾和反思，Anson Lo說：「我不喜歡鬧人、打牆，會選擇瘋狂吃飯、米線、薯片發泄，所以好容易腫。」他狂食致肥，豈不是變自殘？他說：「我已經減少用這個方法兩個月，現在拍劇飲食要清淡。」

棄偶像包袱投入HeHe

Anson Lo最近忙於拍港版《大叔的愛》劇集，有日本原著參考，幫助投入角色，與Edan演同性HeHe戀，他笑言必須拋底偶像包袱，並說：「拍攝前好驚，想像不到畫面會怎樣，到正式開工，跟Edan演對手戲時，玩得好癲，沒有想像中那麼尷尬，與前輩黃德斌演情敵都好輕鬆，可能大家想做好件事，排除了心理障礙。」他自評拍《男排女將》時，演技好chok，不夠自然，所以今次落力鑽研劇本，他說：「我唔想衰畀人睇，抱最後一次拍劇的心態。」

攞完獎背負更多期望

2020樂壇成績表早已派出，Anson Lo在港台頒獎禮奪新人金獎，叱咜頒獎禮奪生力軍銅獎，得獎是他意料之外，他說：「最主要想大家睇出我的熱誠，新歌《EGO》的舞步更激烈，MV早前在寒冷天氣下，於海水化淡廠取景拍攝，我的服裝好單薄，跳舞都覺得好凍，跳足全日都無出過汗。」

踏入2021年，Anson Lo不再是新人，外界的要求自然更高，他已做好心理準備，並說：「做新人時，大家的體諒大好多，攞完新人獎，未來要背負好多人的期望，要得做更多、更好，證明自己值得攞獎，好似我錄《EGO》時，都提監製鞭策我，所以副歌唱高音位，他要求我錄了好多次。」

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