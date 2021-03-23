金球視后上街聲援「停止仇恨亞裔」集會 吳珊卓：以亞裔為榮

【明報專訊】美國喬治亞州亞特蘭大3間按摩店於上周二（16日）發生嚴重槍擊案，造成8人死亡，包括6名亞裔女子，事件敲響種族歧視的警鐘，荷李活眾星紛紛響應「停止仇恨亞裔」（#StopAsianHate）運動，憑《嗜血嬌娃》成為金球獎史上首位韓裔視后的吳珊卓（Sandra Oh），日前更走上匹茲堡街頭，公開呼籲美國民眾聆聽亞裔人的聲音，並高呼：「我以身為亞裔人士為榮。」贏得全場掌聲鼓勵。

亞特蘭大槍擊案發生後，宣揚「停止仇恨亞裔」的反歧視社會運動，在全美「遍地開花」，現居當地的亞裔演藝界人士包括吳彥祖、陳法拉、陳冠希及李小龍女兒李香凝等，均表示關注事件，並在社交媒體貼上「#StopAsianHate」標籤，呼籲美國民眾停止仇恨亞洲人。

拍劇空檔出席集會

上周末在賓夕法尼亞州的匹茲堡街頭，民眾自發舉行「停止仇恨亞裔」和平示威集會，正在當地拍攝影視串流平台Netflix原創劇集《The Chair》的49歲美籍韓裔女星吳珊卓，突然快閃現身，並從活動發起人手上取過「大聲公」，即場發表演說，美國CBS攝影記者剛好身在現場，拍下過程並上載到社交媒體，有關片段迅即在網絡瘋傳。

2019年獲《時代》雜誌選為百大最具影響力人物之一的吳珊卓表示：「感謝活動發起人，讓我們有機會團結一起，互相支持和感受對方。在我們的社區裏，終於可以為自己發聲，說出大家的恐懼和憤怒，更要多謝你們願意細心聆聽。」

呼籲民眾伸出援手

吳珊卓鼓勵民眾互相幫助，藉以消除恐懼心理，並反問現場人士：「如果我有事，你們願意伸出援手嗎？」圍觀者以掌聲和喝彩作回應，她即高呼：「我以身為亞裔人士為榮。」為簡短而有力的發言作總結，說罷立即離開現場，防止「星光」掩蓋集會，同時避免「騎劫」活動之嫌，此舉贏得網民一致讚賞。

生於加拿大並已入籍美國的吳珊卓，近期一直關注「停止仇恨亞裔」運動，本月中已透過社交媒體張貼「#StopAsianHate」標籤，又轉載慈善組織的捐款活動內容，呼籲網民向槍擊案死傷者家屬提供經濟援助。