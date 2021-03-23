《波叔出城2》奪編劇公會獎 成奧斯卡大熱

【明報專訊】第73屆美國編劇公會獎（WGA）前日舉行網上頒獎禮，電影部門方面，艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）自編自導、嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演《超犀女王》（Promising Young Woman）贏得最佳原創劇本，至於英國笑匠沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）兼任編劇和主角的《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm），則獲頒最佳改編劇本。

「波叔」沙查巴朗高漢致謝不忘搞笑：「由於編劇公會有60%會員參與本片創作，所以我們才可得獎。」他再次嘲諷遭《波叔出城2》攝製隊偷拍的美國前總統特朗普私人律師、紐約前市長朱利亞尼（Rudy Giuliani）：「這部電影的劇本非常難寫，因為演員行為難以捉摸，唯獨朱利亞尼完全達到劇本要求。」

荷李活三大公會之一的美國編劇公會，其獎項一向被視為奧斯卡的得獎指標，就以去年為例，獲頒WGA最佳原創及改編劇本的《上流寄生族》和《陽光兔仔兵》，順利贏得奧斯卡同一獎項，便是最佳例證。

電視劇部門方面，《乜都得教練》及《王冠》分別奪得最佳喜劇和戲劇類劇本，《美國夫人》與《后翼棄兵》則獲頒最佳原劇及改編迷你影集劇本。