66歲廖啟智胃癌留醫 太太陳敏兒：醫生讚A+病人 努力食三餐

【明報專訊】現年66歲的資深演員廖啟智（智叔），前晚傳出患上胃癌，目前全面停工，並留院接受治療。據傳媒報道，智叔曾一度病危，現時情况穩定，正在威爾斯親王醫院私家病房休養，智叔太太陳敏兒昨日約1時10分到達醫院，神情輕鬆，見到記者連聲說：「辛苦晒！」之後她大方企定交代智叔情况，並多次雙手合十答謝大家關心，話畢記掛着老公的陳敏兒，隨即急步入病房。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

陳敏兒表示去年受疫情影響，智叔的工作不多，於是日日去跑步，所以體能和各方面狀况都很好；去年12月中開始，吃東西時胃部有脹住的感覺，於是往檢查，並確診胃癌，當時已立刻入院接受治療，很感恩遇到很好的醫生，同智叔亦很夾，兩人在病房見面會互相加油打氣，很悉心照顧智叔，「醫生都說智叔是A+的病人，很合作；醫生叫他做什麽都全力配合，譬如他的胃有時真的會不舒服吃不了東西，但醫生說不行，打仗要吸收多些營養，所以現在一日三餐，都似一個責任，智叔會將飯餐努力吃完。大家都知他演戲很專業和投入，做病人都同樣專業」。

樂觀面對 食白粥當鮑魚雞粥

陳敏兒又透露智叔樂觀抗癌，笑說：「我記得有日，他吃粥時說：『嘩！這碗竹絲雞鮑魚粥無得頂！』我說醫院都咁好膳食？其實只是白粥一碗，但看到他識得用很輕鬆、很識得幫自己度過很多挑戰和困難，我心底裏很佩服他。」醫生也跟他們說，作為家人，她和兩個兒子都是A+家屬，「因我們都很冷靜，以及很配合醫生，亦滿足到病人的需要」。

陳敏兒表示智叔這兩日的狀况比較攰，可能因消息傳出後，很多人打電話訪問他，要分心照顧這些事，所以比較疲倦，「我代智叔說話，很多謝大家關心，但太多的關心及問候，對他和家屬來說都是負擔，收到大家關心，如果大家惜智叔，就遙送祝福及愛給他就行了」。

呼籲別來電 恐影響智叔養病

陳敏兒稱其交代已差不多，希望大家不要再打電話給她，她和智叔都不接電話，醫生也不贊成，這樣會影響智叔養病，所以希望大家都合作，「很感謝你們，辛苦各位手足，多謝你們！我要進去了，因他掛住我了，他都需要我的支持。（現時用什麼治療方法？）醫生有很多方法，細節交由醫生去做。（智叔情况樂觀？）他很積極」。話畢，陳敏兒便急步入病房。

每日限一人探病一小時

昨午近2時半，陳敏兒離開病房。問到智叔昨日進食情况？她連聲說：「Ok！（智叔癌症第幾期？）不要問這些了，我已交代得很詳細。」陳敏兒透露智叔面色和前日差不多，只是比較攰，「都是那句，醫生叫不要再費神覆電話，給他多些空間，不要再打電話給他」。她又說疫情下，私家病房探病也有限制，一日只准探病一小時和限一人，有得探已經很感恩；兒子也會來探望爸爸，但有時要返工都無辦法。

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