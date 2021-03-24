張敬軒長文悼故友 港台將播閆擎「遺作」

【明報專訊】香港電台DJ閆擎前日在家猝逝，終年30歲。閆擎主持二台周一至五下午5時至7時的《騷動音樂》，昨日拍檔波盛獨自開咪。節目的facebook專頁上載閆擎跟波盛的漫畫肖像，寫道：「自閆擎加入《騷動音樂》以來，一直認真看待節目的每一個訪問、每一個環節，花盡心力，只為向大家推介好音樂。對於她的突然離開，《騷動音樂》團隊深感悲痛與不捨。」為紀念這戰友，這星期會播出閆擎生前最後完成的歌手訪問，同時整理她過往在《騷動音樂》主理及深受喜愛的環節，懷念她帶來的歡樂。

閆擎訪問過很多歌手，包括張敬軒、方皓玟、衛詩和馮允謙等，都對閆擎猝逝感難過，紛紛在社交網留言悼念。張敬軒深夜貼長文悼念故友，「怎麼我一想起你，就是你那哈哈大笑的樣子，那聲音都記得清清楚楚，聾喇就嚟…擎吖，大家都很掛住你呀…在記憶裏，你一直都會是彩色的。我會掛念你，一直都會」。彭秀慧是閆擎的戲劇導師，她稱上周四見面時，閆擎說最後一句話：「星期一見啦。」前日上堂前收到噩耗知道她不會再來，太突然很難接受。彭秀慧記起跟閆擎討論過：「前面是新的歲月，記得走下去……記得『好好』走下去。擎，多謝你和我們一起的時光。未來見。」

昨日節目中波盛重提閆擎在3月2日當天提過：「有咩冬瓜豆腐，我哋就播RubberBand嘅《未來見》。」不料一語成讖。

娛樂組