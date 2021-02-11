Lokman籲「黃牛黨」勿炒MIRROR騷門票

【明報專訊】MIRROR成員楊樂文（Lokman）及柳應廷（Jer）昨日出席口罩活動，透露5月舉行的MIRROR演唱會正密鑼緊鼓籌備中，Jer表示今次不會如以前般只得一兩首MIRROR的歌，特別是將推出的新歌很澎湃，相信現場聽一定好震撼。Lokman亦表示十分期待：「很久沒試過大型表演，技癢的情况已經爆燈，所以到時我們應該比粉絲更滿足，還會自己encore，高呼全部唔准走。」

門票即將公開發售，Lokman盼網絡不要癱瘓，也希望想買的人都買到，更呼籲：「想搵快錢的手下留情，不要炒飛。」二人稱雖然有預留小量門票給親戚朋友觀看，但難免一身飛債，唯有賣慘情婉拒望見諒，最希望可加場。開騷可會騷肌？Lokman說：「多少都有，手臂都會見吓，但會否騷晒全部就要等通知，暫時未有消息，不過操定都無壞。」

蔡穎恩與男友慘變異地戀

另外，蔡穎恩透露疫情下對收入有影響，不過因無法去旅行，錢都儲起了，最大開支是買口罩及家居清潔用品。疫情亦令她與在內地工作的攝影師男友變異地戀，由去年10月至今都未能相聚，很掛念男友。問可擔心男友身在異地不敵誘惑？她信心十足說：「不怕，我們已拍拖8年，過了七年之癢，反而他經常擔心我，不知會跟什麼人走。」

記者：林祖傑