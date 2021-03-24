張東潤食月餅 再掀中韓矛盾 《朝鮮驅魔師》涉歪曲歷史捱轟

甘宇成斬殺喪屍，卻因出現幻覺，把倖存的無辜百姓一同殺絕，難怪首集即定為「19禁」。

【明報專訊】《能先接吻嗎》甘宇成、《綠豆傳》張東潤及《出師表》朴成勳合演SBS電視台新劇《朝鮮驅魔師》前晚首播，上下兩部分收視率錄得5.7%及8.9%，成績不俗。不過，韓國網民狠批劇中飾演王世子的張東潤，吃着月餅、餃子、皮蛋等中國食品，直斥歪曲歷史，雖然劇組已經道歉，但已反映近期中韓網民矛盾有進一步惡化趨勢。

《朝鮮驅魔師》由《六龍飛天》導演申景秀及《哲仁王后》編劇朴繼玉攜手合作，以太宗時代為背景，講述利用人類欲望、吞噬朝鮮的西域惡靈，與為保護百姓而與之抗衡的人類之間浴血奮戰故事。香港觀眾可以透過「黃Viu」煲劇平台收看。

劇組解釋 欲息衆怒不果

《朝鮮驅魔師》首集即定為「19禁」，只准成年觀眾收看，原因之一是甘宇成扮演朝鮮太宗濫殺無辜百姓，畫面充滿血腥暴力，這跟太宗的歷史形象不符，惹起部分觀眾不滿。

另一方面，甘宇成為了對付遭惡靈控制的喪屍，於是派遣張東潤飾演的三兒子忠寧大君到達邊境，帶同西方神父回宮驅魔，在途中用餐時，桌上放滿中式食品如月餅、餃子、皮蛋等，再次觸動韓國網民神經，怒斥編劇歪曲歷史，「電視台收了內地的錢嗎」、「不如直接說中文台詞吧」。

為了平息眾怒，劇組隨即解釋，此舉原意是為說明張東潤遠赴朝鮮與中國明朝邊境求救，因此店舖提供中式食品，方便來往兩地旅客，並無其他意圖，對於有關情節惹起觀眾誤會表示歉意。不過，網民並不賣帳，繼續湧到《朝鮮驅魔師》官方網站留言指摘。

自從近期發生多宗「中韓文化」爭辯事件，包括兩國網民對於泡菜、飯卷、韓服等來源產生分歧；韓劇《女神降臨》、《黑道律師文森佐》出現內地製造食品的植入廣告，更把雙方矛盾推向尖端，如今《朝鮮驅魔師》誤觸「地雷」，且看會否影響日後收視。

《月升之江》收視回落

《朝鮮驅魔師》首播報捷，同時段播出的劇集包括KBS電視台《月升之江》，前晚播出第11集，雖然男女主角羅仁宇及金所炫再度咀嘴，上下兩部分收視率仍略為回落至7.3%及8.7%。宋江主演有線台tvN新劇《如蝶翩翩》同日首播，收視只有2.8%，未如理想。