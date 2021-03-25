清洪稱團隊提供錯誤法律意見 楊明推翻兩認罪避還押

綽號「Lunch哥」的李國永昨日亦有到東區法院，大嗌：「祝藍神楊明人生變得更加精彩。」楊明未有理會。（攝影／記者：陳釗）

楊明（中）發生交通意外後，要由兩名警員攙扶到救護車送院。控方第一證人作供時曾指出楊明身上有酒氣。（資料圖片）

【明報專訊】無綫藝人楊明（原名林明樂）去年8月初駕車在半山馬己仙峽道發生交通意外，當時他疑似醉酒未能站穩，需兩名警員攙扶上救護車送院，涉拒絕提供血液樣本被捕，被控「拒絕提供血液樣本以作化驗」、「不小心駕駛」及「門窗玻璃透光度不足」3項罪名，他早前承認後兩項控罪，昨日於東區裁判法院裁決，裁定楊明「拒絕提供血液樣本以作化驗」罪名不成立。楊明早前承認的其餘兩罪，本需還押等候背景報告，代表他的資深大律師清洪以律師團隊提供錯誤法律意見令楊明對「不小心駕駛」有錯誤了解為由，申請推翻對第二和第三項罪名的認罪，獲法庭接納，5月11和12日再審，楊明准以原有條件保釋，毋須還押。

身穿黑色西裝的楊明，昨午約1時50分在女友莊思明及無綫經理人陪同下，乘坐七人車到達法院。其間綽號「Lunch哥」的李國永在楊明後面舉橫額大嗌：「祝藍神楊明人生變得更加精彩。」楊明未有理會，與莊思明掃描「安心出行」後進入法院。

拒提供血液樣本罪名不成立

裁判官昨在裁決中接納辯方解釋，認為被告案發時精神恍惚，狀態屬於半清醒或不清醒，導致他未能理解他人提供的資訊，故裁定該罪名不成立。至於楊明早前承認的兩項控罪，裁判官表示將考慮還押候判，辯方資深大律師清洪隨即反駁，指案件沒有足夠證據顯示事發時楊明受酒精影響，亦不排除楊明當時只是受驚。惟裁判官質疑，控方第一證人作供時指出楊明身上有酒氣，而辯方證人未有指出與被告會面時對方有受驚情况。

裁判官反駁有兩次案底 非背景優良

辯方又稱楊明背景優良，其職業是演員，工作對他非常重要，遭裁判官反駁，指楊明曾有兩次案底，並非背景優良，其駕駛態度是最大問題，案發時他駕車剷上行人路，以及直衝下山20米，案件中無人命傷亡只屬幸運。

裁判官續指，判刑時應考慮整體情况，下令將楊明還押以取其背景報告，案件押後至4月14日判刑。楊明當聽到需要還押時，步向犯人欄並搖搖頭。裁決後，Lunch哥即拍手支持判決，也有女士當場爆喊，二人在庭外爭執。

辯方隨後申請推翻對第二和第三項罪名「不小心駕駛」及「車窗透光度不足」的認罪，解釋是其律師團隊向楊明提供錯誤法律意見，令楊明對「不小心駕駛」有錯誤了解，誤以為認罪後不會被判監或還押，完成有關申請後將不再代表楊明。

換裁判官 5月11日和12日再審

裁判官接納申請，並就第二和第三項控罪批准推翻之前認罪答辯。案件安排於5月11日和12日再審，屆時將會由另一裁判官審訊，楊明可即日離開。

楊明之後與女友莊思明十指緊扣離開法院，並企定給傳媒影相，楊明亦有揮手。問到為何推翻認罪？有網友認為他們做法卑劣？楊明均未有回答，只叮囑大家小心，然後與莊思明登上七人車離開。

【案件編號：ESCC2365/2020】

記者：陳釗