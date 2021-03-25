情挑陳山聰激戰 趙希洛緊張揀性感內衣

【明報專訊】陳山聰、譚俊彥、龔嘉欣、趙希洛昨日出席劇集《十八年後的終極告白2.0》開鏡禮，山聰表示劇情懸疑，暫時不能穿橋，總之他跟趙希洛扮演夫妻，互相令對方不好過，當中兩夫妻有場激烈調情戲，趙希洛又跟幾個男人扯上關係，山聰爆趙希洛大感壓力，他說：「她演過變態角色同殺人犯，今次再面對性感挑戰，最近猛話要搵適合的性感內衣配合演出，好緊張。」

趙希洛笑言露背出鏡，是人生大挑戰，所以向經驗豐富的山聰取經，山聰取笑她：「我今次都要除衫出浴，她的性感底線弱過我，她開工時捉住我和Shaun（譚俊彥）研究點演，我瞓着都被她搖醒，我有搵些相關的片段給她參考，拍完會發張單畀佢，叫她找數。」趙希洛稱遇到山聰和譚俊彥可信賴的對手合作，認為十分難得。

龔嘉欣讚譚俊彥好艷福

龔嘉欣與首度合作的譚俊彥演一對，有不少親熱戲，嘉欣表示造型上要戴眼鏡，擔心變成演出障礙。譚俊彥笑說：「我會搵個位幫你除眼鏡。」嘉欣笑言從報道得知譚俊彥好艷福，每套劇都有親熱場面，可謂經驗老到，要向他學習。譚俊彥回想上集跟黃智雯邊咀邊演戲，極具難度，拍攝前都要排位。嘉欣說：「跟Shaun合作好放心，我們認識度屬於半生熟，拍親熱戲比較好做，不怕尷尬。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳