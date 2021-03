《黑寡婦》《黑白魔后》 戲院串流平台同步上架

【明報專訊】美國的戲院下月陸續重開,疫情發展尚未完全受控,片商變審慎,隨着華納電影把今年全數出品在戲院及影視串流平台HBO Max同步後,迪士尼前日亦宣布原定5月上映的《黑寡婦》(Black Widow)延後兩個月上映,另外跟如期在5月底開畫的《黑白魔后》(Cruella)將會戲院及影視串流平台Disney Plus同步上架,另外7齣新片亦會改期,包括梁朝偉有份主演的《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)。

史嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)主演的Marvel電影《黑寡婦》,將揭開「黑寡婦」娜塔莎不為人知的過去、神秘間諜生涯,並解開Marvel電影宇宙埋下的伏線和謎團,原定今年5月7日上映,現延至7月9日。《星聲夢裡人》金像影后愛瑪史東(Emma Stone)擔正的《黑白魔后》,則講述《101斑點狗》Cruella如何由充滿天分的時裝設計師走上成魔之路的故事,將如期在5月28日上映,跟《黑寡婦》都會戲院及Disney Plus同步上架,不過Disney Plus訂戶需另付30美元(約234港元)才可收看。

《尚氣》延期上映

上述兩片的改動代表迪士尼旗下7齣新片要延期,包括集合劉思慕、梁朝偉、楊紫瓊、陳法拉等華裔演員主演的另一Marvel電影《尚氣與十環幫傳奇》,原定7月初開畫,現延期至9月3日上映,暫定以傳統模式先在戲院開畫。彼思動畫《盛夏友晴天》(Luca),講述對人類世界充滿好奇的小海獸,決定上岸化身人類外表,游走在意大利里維埃拉的臨海小鎮,偏偏這小鎮是以捕捉海獸馳名,二人要隱藏身分的秘密,不能碰水,否則一秒打回原形;此片將放棄在戲院上映,並安排6月18日在Disney Plus上架,不過訂戶不用另外付費。

至於迪士尼接手二十世紀福斯的《爆機自由仁》(Free Guy)、《皇家特工:第一任務》(The King's Man)、《Deep Water》及《尼羅河謀殺案》(Death On The Nile),原定映期在去年,現先後延期至今年8月至明年2月上映。迪士尼發行部人員表示,這次安排反映了公司提供給觀衆不同的選擇。

去年疫情爆發初期,劉亦菲主演的《花木蘭》在美國放棄在戲院上映,並以收費模式改在Disney Plus上架,當時雖然沒公布瀏覽人次或收入多寡,但行政總裁查佩克(Bob Chapek) 曾表示戲院上映之外,會繼續嘗試以不同模式發行新片。