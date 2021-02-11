中港台藝人表態抵制 陳奕迅彭于晏終止代言adidas 陳偉霆與品牌割席︰支持新疆棉花

陳偉霆在微博轉載《人民日報》的「我支持新疆棉花」圖片。（網上圖片）

【明報專訊】瑞典快時尚集團H&M去年10月發布聲明，稱關注到民間組織和傳媒有關新疆少數民族遭遇強迫勞動和宗教歧視的報道，表示不再與位於新疆的任何服裝廠或原料商合作，近日引發大量內地網民聲討。其他外國品牌Nike、adidas等亦因拒用新疆棉花掀起內地抵制浪潮，大批中港台藝人隨即表態，跟相關代言品牌割席終止合作，包括陳奕迅、楊穎（Angelababy）、陳偉霆、楊冪、彭于晏、王一博、迪麗熱巴、易烊千璽、周冬雨、王嘉爾及倪妮等，齊聲堅決抵制任何污名化中國的行為。

娛樂組

H&M去年10月發表聲明，其中提到新疆是中國最大的棉花種植區，目前其供應商通過「良好棉花發展計劃」（BCI，又稱「良好棉花發展協會」）從新疆相關農場採購棉花，而由於在當地進行可信的盡職調查愈來愈困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證，意味着H&M產品所需要的棉花將不再從新疆獲得。據稱BCI組織成員眾多，包括Nike、adidas、PUMA、Tommy Hilfiger、Burberry、UNIQLO等。多個品牌拒用新疆棉花，內地網民亦發起抵制。

容祖兒惠英紅王祖藍撐新疆棉花

陳偉霆、Angelababy、容祖兒、惠英紅、楊冪等都在微博轉載《人民日報》「我支持新疆棉花」的圖片，以及打上「#我支持新疆棉花#」的標籤表示支持。王祖藍亦轉載央視新聞「我為新疆棉花代言」圖片，以及打上「#我支持新疆棉花#」的標籤。

「堅決抵制任何污名化中國行為」

中港台藝人亦陸續宣布終止跟代言品牌合作，近年主力內地發展的陳偉霆，所屬的英皇娛樂在官方微博上載聲明，宣布陳偉霆終止與Tommy Hilfiger合作，聲明中表示「陳偉霆先生堅決抵制及反對任何污化及造謠中國的言論及行為，堅決維護祖國利益和尊嚴。」

運動品牌adidas多名代言人亦割席，包括陳奕迅、楊冪、Angelababy、迪麗熱巴、易烊千璽、王嘉爾、彭于晏及張鈞甯等。陳奕迅在微博貼出「廿一克有限公司」聲明：「我司與我司藝人陳奕迅先生堅決抵制任何污名化中國的行為，即日起終止為adidas品牌的一切合作。特此聲明！」

王一博譚松韻宣布與Nike解約

楊冪與迪麗熱巴的聲明表示決定終止與adidas的全部合作，「堅決抵制一切造謠欺辱中國的行為」。彭于晏工作室的聲明表示，終止跟adidas品牌合作，稱堅決抵制一切踰越底線抹黑中國的行徑。另一運動品牌Nike的兩名代言人王一博、譚松韻都宣布解約。

黃軒宋茜與H&M分手

其他加入終止合作的藝人，包括為H&M代言的內地藝人黃軒、宋茜；Burberry代言人周冬雨；PUMA代言人許光漢、楊洋等；UNIQLO代言人井柏然、倪妮等。