李丞責再做老竇 劉倩婷誕7磅B女取名李紳希

李丞責為細女取名李紳希，他表示可解作紳士的希望，淑女也。（網上圖片）

【明報專訊】2009年港姐冠軍劉倩婷，於2013年嫁輿學家李丞責，現育有5歲女兒李阡辰。今年1月她宣布懷第2胎，但關於BB性別一直保密。昨日她在社交平台報喜，已誕下7磅細女李紳希。劉倩婷上載細女熟睡照，以及一家四口手拖手的照片，她留言︰「囡囡阡辰的生日，願望終於達成了！即使疫情風風雨雨，妹妹仍然在風和日麗下誕生！高興的姐姐從早笑到晚，家中又多了一位二公主，受命當萬能的爸、福慧的媽。感恩機緣在疫情裏，上天送來的大欣喜。我們一家四口子同心多謝家人、親友鼓勵和支持。祝願報喜帶來大家身體健康、幸福美滿。冷漠疫情快離去，讓世界人情變得更暖。」

李丞責解釋細女取名紳希的意思：「紳為士大夫，西方紳士之意。有巾幗不讓鬚眉之意，為社會作出貢獻，吃米憫農，喝水思源，珍惜感恩。『希』解希望未來努力成功，亦可解作紳士的希望，所謂窈窕淑女君子好逑。君子希望，淑女也。」

李：再添女兒如願以償

李丞責表示他們「重女輕男」，再添女兒是上天恩賜，如願以償。劉倩婷表示大女的願望是有個妹妹，兩姊妹可以一齊成長。問到會否「封肚」？她說家裏有兩隻牛牛、兩隻猴子，好滿足。

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