相隔20年再唱歌 楊張新悅自認保留少女聲線

【明報專訊】森美、楊張新悅昨日以有機大使身分出席「全城有機日」記者會，森美說：「我跟同事訂本地農場蔬菜，去年開始食有機魚，幫襯本地魚場，就可以減低碳排放。」育有4個女兒的楊張新悅在家種番茄自給自足，她笑說：「女兒問我要不要用大便施肥，但我未學識整有機肥料。」

森美大讚皮膚樣貌保養得宜

楊張新悅提到為活動拍宣傳片，跟森美飾演兩夫妻，又跟男子組合FreshLife合作創作活動主題曲《簡簡單單原來很快樂》。她表示平時生活被女兒和老公包圍，相隔十多年首次跟多名男士相處，「著短褲拍攝好怕被蚊咬，餵森美吃東西比較尷尬。FreshLife兩名成員好年輕，我生得他們出」。FreshLife成員范文浩和許志浩聞言齊嗌「媽媽」。楊張新悅笑說：「我有20年沒唱歌，今次跟他們合唱，有點不慣，不知應該用什麼心情唱，以前是少女，但我年紀變成熟後把聲都同以前一樣，有種時空交錯的感覺。」森美讚她皮膚、樣貌保養得宜，逗得楊張新悅非常開心，她說：「我老公沒有這樣讚我。」楊張新悅對幕前演出和唱歌仍感興趣，但要問准老公才可接工作。她透露在家中與4女兒開演唱會，5把女聲組合唱團。森美笑言在家也夾Band，老婆與仔女彈樂器，由他做主音，隔籬鄰舍也好開心。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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