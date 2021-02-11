演唱會開賣火速售罄 黃牛飛炒至8000元 MIRROR應「鏡粉」訴求考慮加場

經理人花姐直認因檔期問題，MIRROR加場有難度。（資料圖片）

【明報專訊】人氣男團MIRROR成軍兩周年演唱會《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》，將於5月6日至8日假九展Star Hall舉行，由於限聚令，入座率限五成，不少「鏡粉」擔心難以撲飛。結果3場演唱會門票昨日早上10時開售，火速售罄；有網民在二手交易平台發現，有「黃牛黨」以8000元售賣兩張1280元的VIP門票。MIRROR知道不少「鏡粉」未能購得門票，在社交平台表示正積極考慮加場。

娛樂組

MIRROR疫下舉行3場演唱會，由於場地關係，加上限聚令，觀眾入座率只得五成，可謂一票難求。演唱會門票昨日早上10時開售，不少「鏡粉」希望一試運氣，結果3場門票火速售罄。

大批「鏡粉」投訴未能進入售票網站系統，即使能進入網站，去到付款程序時亦失敗而回，未能購得門票；也有粉絲發現演唱會門票已被炒貴至4000多元一張。早在MIRROR宣布演唱會門票售罄前，有網民在二手交易平台發現，有「黃牛黨」以8000元售賣兩張1280元的VIP門票，其後價格回落至6000元。

花姐稱加場有難度

MIRROR知道不少「鏡粉」撲空，在社交平台透露正積極考慮加場，並說：「知道仲有好多希望支持MIRROR嘅朋友未買到飛，我哋正積極考慮加場，請密切留意MIRROR FB專頁公布最新消息。」

MIRROR經理人花姐（黃慧君）接受傳媒訪問時表示，加場有難度，因當中有很多考慮因素，包括要看12名成員各自的工作有否撞期，加上要準備拍攝綜藝節目等。但她承認也想加場，已開始討論，對於網上出現「黃牛黨」，花姐呼籲「鏡粉」切勿購買黃牛飛，避免助長這些不合法行為。

隊員勸勿買黃牛飛

江𤒹生（Anson Kong）與柳應廷（Jer）也在社交平台呼籲「鏡粉」不要購買黃牛飛，Anson Kong更說：「買飛要正途，謝絕黃牛飛。」隊長楊樂文（Lokman）日前出席活動也曾表示：「想搵快錢的手下留情，不要炒飛。」