復活檔多新片上映 限入座率難全院滿座

一眾香港韓迷終等到孔劉和朴寶劍的《複製人徐福》上映。

【明報專訊】經營36年的UA院線不敵疫情，於今年3月初全線結業，但電影還是要繼續上映的。今年復活節檔仍有不少新片讓影迷選擇，包括林珊珊與林子善聲演的動畫電影《古魯家族2：霸器新時代》和多啦A夢50周年紀念電影《STAND BY ME 多啦A夢2》，還有有望成為史上首名華裔奧斯卡金像女導演趙婷執導的《浪跡天地》、驚慄片《殺神Nobody》、陳家樂和衛詩雅主演的港產片《不日成婚》。

《你好，李煥英》對撼《複製人徐福》

復活節過後，仍有多部大片排隊上映，孔劉和朴寶劍主演的《複製人徐福》將於4月15日上映，與在內地票房突破63億港元的《你好，李煥英》對撼，同期上畫還有日本動畫《銀魂 THE FINAL》及兩部港產片《七人樂隊》和《二次人生》等，相當熱鬧。內地演員賈玲首次執導兼主演的《你好，李煥英》在內地叫好叫座，但香港觀眾始終對內地電影沒有太大共鳴及興趣，論受歡迎程度，一定不及韓國兩大「男神」孔劉與朴寶劍主演的《複製人徐福》吸引。

漫畫粉絲引頸以待的《銀魂 THE FINAL》隨時黑馬跑出，該片今年1月在日本上映，首日票房約1.56億日圓，上映首周，票房超過5億日圓，打破《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》長達12周的票房首名紀錄，截至2月28日，票房突破17.4億日圓，超越前作《銀魂完結篇：永遠的萬事屋》，成為《銀魂》系列動畫片最高票房紀錄。

去年開拍的疫情片《總是有愛在隔離》及改編自同名電子遊戲，由古天樂、劉嘉玲與呂良偉等主演的《真‧三國無双》於4月底上映。UA院線結業，銀幕數量減少，加上現在座位減半，暫時不會出現全院滿座情况，票房亦應不及以前勇。

記者：柯美