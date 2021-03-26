伍仲衡求安心開騷 台前幕後已檢測

【明報專訊】音樂人伍仲衡於本周六（27）、日（28日）假旺角麥花臣場館舉行兩場《伍仲衡搞乜花臣音樂會》，前晚他與羅敏莊、海俊傑及黃翊綵排。伍仲衡形容心情興奮多於緊張，音樂會屆時會全球網上同步直播，開心獲美國、加拿大、荷蘭、芬蘭及迪拜的歌迷支持。他準備唱盡1980和1990年代經典金曲，與樂迷一起集體回憶，希望疫下為大家減壓帶出正能量。問到周慧敏（Vivian）會否擔任神秘嘉賓？他故作神秘稱肯定有另一位Vivian黎瑞恩做嘉賓，又搞笑自稱「Pop Guy」，走實力偶像派路線，不介意騷一嚿腹肌。

羅敏莊早前過檔ViuTV主持音樂節目《Chill Club》，最近她回巢為無綫主持新節目《日日媽媽聲》，對於跟兩台都保持友好關係，她笑說：「是，我和某些人有友好關係，去年10月與ViuTV已完約，我沒有時間兩邊走，所以只能亮相一個台。」

海俊傑黃翊帶領觀眾起舞

海俊傑與黃翊準備獻唱1980至1990年代的快歌medley，當中包括譚詠麟、張國榮、梅艷芳等的金曲，預告帶領全場觀眾起身跳舞。對於伍仲衡在疫下搶先開音樂會，他們讚賞說：「他好勇敢行先搞今次個騷，如果做得好，有機會其他公司之後都會找我們做騷。今次台前幕後人員已在指定地方檢測，確保大家安全。」

記者：林蘊兒