【開箱】《薩克薛達之正義聯盟》 還超級英雄一個暗黑噩夢

【明報專訊】長達4小時的導演剪輯版《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League），千呼萬喚終在影視串流平台HBO Max及HBO Go登場，由於粉絲反應太過熱烈，上周四（18日）首播當日，HBO Go的香港及台灣伺服器一度癱瘓。到底薩克薛達重新剪接的DC超級英雄片《正義聯盟》，是否稱得上「史詩式」大製作？跟《復仇者聯盟》導演佐斯維頓（Joss Whedon）接手埋尾的原裝版本又有何不同？

華納不滿導演終換人

首先簡單說明《薩克薛達之正義聯盟》的來龍去脈：根據華納電影公司的官方說法，2017年《正義聯盟》上映前夕，導演薩克薛達（Zack Snyder）不堪女兒自殺的沉重打擊，決定辭去所有職務，佐斯維頓臨危受命，然而後者剪輯的版本，粉絲拒絕收貨，更發起#ReleasetheSnyderCut運動，要求電影公司重新發行薩克薛達版本，結果促成這個4小時《薩克薛達之正義聯盟》面世。

然而在薩克薛達近期訪問中，間接證實《正義聯盟》臨時換人的傳聞可信：據報電影公司不滿他的故事和風格，雙方在無法妥協的情况下，唯有棄車保帥，更令導演原本構思的《正義聯盟》第2和3集胎死腹中。為了完成個人和粉絲的心願，《薩克薛達之正義聯盟》還原DC超級英雄漫畫的暗黑風格，更為主角帶來連場噩夢。

《薩克薛達之正義聯盟》收錄兩個半小時從未曝光片段，令到這個版本的規模變得更加宏大。最近有網民統計，新版有約135個明顯改動，包括舊版以亨利卡維（Henry Cavill）飾演超人壯烈犧牲後，各地民眾對他的悼念，以及奸角荒原狼趁機派遣爪牙四出查探3個擁有恐怖力量的「母盒」下落，為電影揭開序幕；新版直接跳過，由賓艾費力（Ben Affleck）扮演蝙蝠俠遵從超人遺願，組織正義聯盟保護地球開始，力邀水行俠（積遜莫瑪飾）及閃電俠（艾薩米勒飾）加入。同一時間，荒原狼已親自領兵，先後從亞馬遜和阿特蘭堤斯兩族手上搶走母盒，只欠鋼骨（雷菲沙飾）父親收藏的最後一個，便能完成主人的滅世心願。

強化閃電俠鋼骨背景

新版最大改動，就是終極奸角達克賽德隆重登場。他是荒原狼的主人，後者為了贖罪，甘願當其跑腿，為他蒐集3個母盒，這個改動無疑令到《正義聯盟》故事變得更加完整，亦為第2和3集埋下伏筆。遺憾的是，華納發言人早前宣布此片將不會再拍續集，白白浪費了導演的心血。

其他重要改動還有閃電俠及鋼骨的背景，由於他們尚未有獨立電影，觀眾對於二人的身世，僅透過舊版所知不多，新版除了提及閃電俠跟女友相識的過程，有關鋼骨的篇幅更是大增，包括他的大學生活、母子關係、與父親感情疏離的原因等，令到他在電影的地位，變得更加重要。反觀姬兒加杜（Gal Gadot）飾演神奇女俠已有兩集獨立電影面世，新版戲分未見明顯增強，亦算情有可原。

火星獵人小丑登場

原有角色得到強化，新角色更是談論焦點。薩克薛達早在前作《超人：鋼鐵英雄》已為火星獵人登場埋下伏線，新片終於證實他就是曾以史旺維克將軍身分作掩飾的超級英雄。他在《薩克薛達之正義聯盟》兩度登場，先喬裝超人之母，登門鼓勵他的女友露薏思（愛美雅當絲飾），最後以真身出現在蝙蝠俠眼前，以示友好。

曾在《自殺特攻：超能暴隊》扮演小丑的謝勒力圖（Jared Leto），亦在新版的最後一個彩蛋片段壓軸登場。講述在蝙蝠俠的「噩夢」中，滅世已經降臨，神奇女俠跟水行俠亦已陣亡，祖曼堅尼路（Joe Manganiello）飾演奸角喪鐘卻跟蝙蝠俠及閃電俠等同行，途中遇上宿敵小丑，彼此舌劍唇槍一番後，小丑竟提出合作建議，究竟是迫不得已還是有詐？

雖然《正義聯盟》已成絕響，但在舊版遭刪剪的內地男星鄭愷扮演華裔科學家Ryan Choi，卻有望獨立成篇，以超級英雄原子俠身分再度登場，相信會受內地觀眾歡迎吧？