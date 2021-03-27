咀曹永廉聞到坑渠味 蕭正楠：我真係忍得臭

【明報專訊】李佳芯、蕭正楠、陳瀅、朱智賢及林凱恩等昨日出席《愛美麗狂想曲》記者會。《愛》劇中李佳芯一場濕身露背戲未播已惹來網民討論，她笑言：「其實我覺得不性感，反而陳瀅有幾場戲更性感，身邊朋友更說很喜歡蕭正楠演的乸型角色。」

蕭正楠劇中與曹永廉「HeHe」戲被網民大讚更勝王浩信與張振朗一對，蕭正楠笑道：「這是我人生第一次惜男人，那場戲很難忘，私下近一點都不想，但我真係忍得臭，現在可以閉氣耐了，好過學潛水。」劇中除了惜曹永廉又跟陳瀅咀嘴，誰較好咀？他說：「一個香薰味，一個坑渠味，無得比！」蕭正楠日前43歲生日獲太太黃翠如及一班好友安排Staycation慶祝，他笑說好開心，但要交好多戲扮驚喜，稱翠如在過程中錯漏百出。

朱智賢再獲安排出席宣傳活動，她表示劇中獻出熒幕初吻給曹永廉，但只覺得有男人味沒有坑渠味。

朱智賢：做好自己自然有工作

朱智賢表示工作仍有待公司安排。可有趁機問在場高層樂易玲及曾勵珍？她覺得只要做好自己，當別人覺得她準備好、沒有問題時，工作自然會出現。她表示男友謝東閔鼓勵她多做運動，努力裝備好自己重新出發。

林凱恩被網民狙擊不怪責胞兄

林凱恩胞兄林祥晉被指拖欠裝修工人薪金及失聯，令她被網民狙擊。她表示至今仍未聯絡到胞兄，做娛樂圈預了有不同事情發生，很難避免要面對，只能警惕做好自己，及安慰媽媽不要擔心，她說：「媽媽都擔心我，所以要更堅強及變得成熟。（會否怪責哥哥？）很多事情我都不了解，作為家人，只可以關心和支持他。」

記者：林祖傑