紅館騷開鑼 林二汶唱《再聚》念故友盧凱彤

何韻詩到場為好友林二汶打氣。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】第4波疫情稍為回穩，林二汶成為紅館重開後首名歌手舉行演唱會，一連兩場《The Beginning of Faith Live》昨晚首場演出，配合防疫措施，場內只開放半場座位。今次開四面台，台邊擺放喇叭、射燈分隔觀眾席，舞台中央大樂隊有膠版分隔。8時30分開場，林二汶穿彩色傘裙登場，獻唱at17已故隊友盧凱彤作曲的《再聚》，紀念盧凱彤昨日35歲生忌，全場觀眾歡呼；她接着升上半空獻唱《驚人》及《北京道落雪了》。

林二汶演唱會的捧場圈中人有黃耀明、何韻詩、岑寧兒與母親劉天蘭等，林二汶與盧凱彤的父母亦到場欣賞。

開合眼睛代表擁抱

林二汶甫出場即興奮說：「大家好嗎？歡迎參與2021年第一個紅館演唱會，大家要畀掌聲自己。」她表示難得在疫情下能到紅館開騷，好想跟觀眾擁抱：「正所謂可以擁抱時就擁抱。」她叫觀眾合上眼，再張開眼代表擁抱，她又感謝大家送她上紅館。

叫觀眾站起跳舞

林二汶表示因體重不輕，著高跟鞋腳趾痛歸心，故選擇著平底鞋，「有人話食得鹹魚抵得渴，但兄弟、姊妹、閨密、拍檔會明白一切痛苦，著對平底鞋，讓我腳踏實地重頭做起」。她再唱《下一站天后》、《Do You Love Me》，叫觀眾站起跳舞，但要顧及安全，掀起高潮。

紅館嚴陣以待

鑑於之前張敬軒開個唱後曾發現有確診者，紅館方面嚴陣以待，在場外加設圍欄防止人群聚集，安排觀眾提早填寫健康申報表、掃「安心出行」二維碼及量度體溫、噴搓手液。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳