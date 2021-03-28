【開箱】《薩克薛達之正義聯盟》 留下無法填補的遺憾

【明報專訊】DC超級英雄片《薩克薛達之正義聯盟》（Zack Snyder's Justice League）於影視串流平台HBO Max及HBO Go上架後，刺激訂戶數字急升，HBO Max隨即把2025年的預測訂戶人數，由原來目標的7500萬至9000萬，大幅上調至1.5億，此片導演薩克薛達（Zack Snyder）居功至偉，亦證明過去幾年，網上聯署要求華納電影公司重新發行導演剪輯版本的#ReleaseTheSnyderCut運動成效顯著。

為下兩集鋪路

薩克薛達曾在訪問中表示，改編自同名超級英雄漫畫的《正義聯盟》電影系列，除了已經上畫的《超人：鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人：正義曙光》及《正義聯盟》之外，計劃中還有《正義聯盟》第2及3集，隨着他跟電影公司的意見分歧，恐怕開拍無望。

網民於是再次發起#RestoreTheSnyderVerse運動，要求華納考慮開拍《正義聯盟》續集的可行性，並邀薩克薛達回巢。不過，華納主席兼行政總裁Ann Sarnoff日前明確反對，群眾壓力失效，留下只有遺憾。

《薩克薛達之正義聯盟》的存在意義，並非單純地把從未曝光片段公諸於世，或者把主角閃電俠（艾薩米勒飾）和鋼骨（雷菲沙飾）的背景作出詳細交代般簡單，而是為了《正義聯盟》第2及3集鋪路，令到整個系列的規模變得更宏大和完整。因此有網民戲謔，原來本片只是一條4小時的超長預告而已。

究竟導演在《薩克薛達之正義聯盟》埋下什麼伏筆？最重要的當然是終極奸角達克賽德登場，情况就似《復仇者聯盟》奸角魁隆在首集片尾驚鴻一瞥，直至第3及4集才壓軸亮相一樣。達克賽德透過戲中出現的「母盒」，得悉他一直渴望擁有的宇宙最強武器「反生命方程式」，原來就在地球，於是派遣手下荒原狼打頭陣，結果出師不利，造就下回分解。

從伏線可見續集風格

賓艾費力（Ben Affleck）扮演蝙蝠俠曾在噩夢中「預視」反生命方程式的恐怖力量，包括把「超人」亨利卡維（Henry Cavill）洗腦，變成達克賽德的走卒，助他毁滅世界；而在彩蛋片段不見蹤影的神奇女俠（姬兒加杜飾）和水行俠（積遜莫瑪飾），或許已經命喪於超人手下，可惜觀眾無緣一睹這場「英雄內戰」的慘烈情况。

另外，《薩克薛達之正義聯盟》暗示閃電俠不單擁有媲美光速的活動能力，更可藉此打開平行世界的大門，這跟《蝙蝠俠對超人：正義曙光》彩蛋片段有着不可分割的內在聯繫。還記得在前作中，閃電俠曾經穿越時空，專程來警告蝙蝠俠：「露薏思（愛美雅當絲飾）就是關鍵。」

《蝙蝠俠對超人：正義曙光》講述超人死後，身為女友的露薏思一直鬱鬱寡歡，《薩克薛達之正義聯盟》更加出現她打開牀頭櫃桶，乍現一盒驗孕棒的鏡頭。原來導演計劃在《正義聯盟》續集加插超人、蝙蝠俠和露薏思的三角戀情，話說超人為了專心對付達克賽德，於是把女友託付於蝙蝠俠，後來女方懷孕，卻訛稱跟超人無關，令他勃然大怒，加上女友慘死在達克賽德手下，超人頓失理智，達克賽德趁機偷襲，在他身上注入反生命方程式，導致世界滅亡的悲劇發生。

單靠《薩克薛達之正義聯盟》的伏線，觀眾已能大概推測續集風格有多黑暗，故事有幾慘烈，如今電影公司表明無意添食，上文提及的精彩劇情，只能自行幻想好了。