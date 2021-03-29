邀姜濤演出想博懵 唱盧凱彤歌曲 林二汶落淚

【明報專訊】林二汶前晚於紅館舉行首場《The Beginning of Faith Live》演唱會，全晚只換了兩套服裝，氣氛感性與歡樂兼備。二汶邀請人氣王姜濤與《全民造星III》冠軍「折骨舞王」趙祥誠擔任嘉賓，掀起高潮。當她唱已故拍檔盧凱彤的《大拇指之歌》時，更傷心落淚。

全場合唱《電影院禮儀》

二汶在個唱不停開玩笑，但中場唱完《搖到外婆橋》後，以感性聲線分享與外婆離別的片段。她說這首歌送給婆婆：「有日個褲袋不知點解袋住張紙巾，突然收到電話叫我趕去醫院見婆婆，又有來電指3月27日紅館騷期確定了，我記得最後一句對婆婆講的說話：『婆婆，你個孫真係開紅館，好叻，唔使擔心喇！』然後我終於明白點解褲袋有紙巾。」她感嘆：「面對生死，永遠不會準備好。」當她唱盧凱彤歌曲《大拇指之歌》，邊唱邊飲泣，以手抹眼淚。

二汶介紹嘉賓趙祥誠（Ben）出場，兩人合唱《People Like us》和《超友誼》，其間Ben跳折骨舞，獲全場歡呼，二汶再回台上跟Ben跳舞。在連串快歌下，二汶唱到《電影院禮儀》變成全場大合唱，她笑說：「原來呢首才是我入行生涯最多人識的歌。」她見反應好，再唱出日式連鎖超市的主題曲，現場笑聲不斷。之後姜濤出場，他跟二汶於商台頒獎禮分別奪得我最喜愛男女歌手，二汶於是邀請他做嘉賓，又笑言想享受中女福利、博小鮮肉懵，要求在安全情况下擁抱，又想姜濤向她深情對望代替，二汶說：「姜濤冷笑一下，仲好驚我縮開。」於是叫姜濤用30秒讚她。姜濤賣口乖說：「多謝二汶老師請我來演唱會，你好靚呀！」二汶收貨，又爆姜濤綵排時曾撩她，問她最喜歡什麼歌。

找到信仰 學懂心善不爭

二汶笑言與姜濤不同年代，她2000年出道，可生得出姜濤，但她選擇入行發展，放棄生仔：「想不到無做媽媽，經過兩個10年，我們一起得獎。我記得姜濤得獎時說，畀多些時間他成長，你要加油！」

完場前二汶獻唱《最後的信仰》，她透露兩年前「跌倒」，經歷難以形容的低潮，當時覺得自己「無喇！」甚至要服用鎮靜劑醫失眠，幸好當時找到信仰，她的道號為「玄晞」，讓她學懂心善不爭、做好自己的道理。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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