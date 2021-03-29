重提無綫惡搞姜濤 陳志雲：俗不可耐非常粗鄙

【明報專訊】無綫前總經理陳志雲昨日在其個人頻道上載短片，評論無綫（TVB）安排藝人鄧智堅在記者會惡搞人氣偶像姜濤，惹粉絲不滿事件。陳志雲形容這宗惡搞行為是「肉麻當有趣」，鄧智堅自稱「薑蓉」名字亦「非常之Out」。陳志雲稱司儀以「假歌手」介紹「薑蓉」出場，有冒犯別人的感覺。他又認為鄧智堅在台上模仿姜濤演出，還有跟麥美恩、馮盈盈、林盛斌的互動，都是「俗不可耐」兼「非常粗鄙」：「這樣的趣味不是低級了一點嗎？難怪姜糖那麼氣憤，我簡直覺得不堪入目，一點也不好笑，連低級趣味都不如。」

陳志雲表示香港很多年沒有偶像級的歌手及明星出現，難得ViuTV做選秀真人騷節目出色，培育一班新人獲大眾接受，特別是姜濤，為什麼要糟蹋別人的形象？難道自己做不到，就摧毁別人製造出來的心血？不過他叫大家不要遷怒鄧智堅，對方是演員，照公司吩咐演出。

爆TVB截糊 搶先請陳奕迅亮相

他還覺得「姜糖」要為姜濤的高質素回應感到驕傲，讚他前途無可限量︰「其實TVB這一招，又幫了這一班年輕人MIRROR，令他們的人氣更旺盛。」

陳志雲爆料，TVB下月11日推出的新綜藝節目《開心大綜藝》首集邀請陳奕迅做嘉賓打響頭炮。不過陳志雲稱亦收到消息，ViuTV早已邀請陳奕迅帶領一眾歌手參與下月18日舉辦的第一屆ViuTV音樂頒獎禮，而且還有一項演出。現在TVB搶飲頭啖湯，陳志雲建議ViuTV請另一名嘉賓，無謂重複，加上近期「國際大事」風高浪急時，沒必要為一個演出而捲入政治漩渦中。他說：「這個風險就由得TVB來承受吧，他們承受得起的！」

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