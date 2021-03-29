吳耀漢自揭亡父撈偏 吸食鴉片

車淑梅（右）早前訪問吳耀漢（左），透露有人提出將訪問延後播出，她不同意並覺得對方的故事充滿正能量，於是如期在昨日播出。（網上圖片）

【明報專訊】吳耀漢兩個女兒近日涉大麻案件先後被捕。他在事件發生前接受車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》訪問，節目昨日播出。

「富二代」出身的吳耀漢回憶有個不快樂的童年，撈偏門的父親有4個老婆，他有16個兄弟姊妹，吳耀漢說︰「我有4個媽咪，我媽媽排第二，在我8歲那年拜拜咗。可以想像你在一個家庭內有3個母親，還有她們的仔女，那種鬥爭是做到出面。我爸爸是個很叻的人，除了做生意成功，還跟3個女人同住一屋，要個個開心，又要解決她們的問題。很多女人不知，其實男人很痛苦。」

吳耀漢稱在缺乏母愛的環境下成長，過着無王管的生活，直至8歲時開始到學校寄宿，在學校才開始他的快樂童年。

是李小龍契哥

吳爸爸當年位於山林道的大宅不時有明星拜訪，吳耀漢回憶曾到訪的明星有張瑛、梁醒波、新馬仔（新馬師曾），李小龍都要行埋一邊。談到李小龍時，他說︰「我家姐跟小龍的母親上了契，所以他是我的契細佬。那時小龍爸爸跟我父親較熟，他們一齊『追龍』（吸食鴉片），當時很普遍。」

吳耀漢稱返寄宿學校後，他的房間成為父親的煙房，爸爸會躺在他的牀上吸食鴉片。他表示至今也不明白父親有吸食鴉片習慣，為何仍能兼顧繁重的工作。

父反對結婚 威脅脫離關係

吳耀漢15歲到英國升學，其父當年安排他們4兄弟讀醫，結果兩個哥哥完成醫科課程，他讀了1年牙醫課程後自覺不享受，轉讀戲劇。畢業後，21歲的耀漢跟當時的女朋友結婚，但遭父親反對，稱要脫離父子關係；他堅持打工養家，令爸爸很失望。當時他到中國餐館打工，後來父親離世也沒回港送別。他說︰「3個阿媽也沒說買機票給我回港，我亦沒開口問，一世也沒求過人。」可惜此段婚姻只維持了半年。

車淑梅昨日在facebook表示曾有聲音要她考慮將訪問延後播出，但她不同意，並說：「錄音在事發前，而且吳耀漢的故事充滿正能量，事件亦未清楚，覺得事情怎樣也不應牽連父母。」

娛樂組