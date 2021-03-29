咸素媛租民宿扮豪宅炫富 被揭造假 全家辭演真人騷《妻子的味道》

【明報專訊】韓劇《武人時代》44歲女星咸素媛，2018年與年輕她18年的內地網紅陳華結婚，同年誕下女兒，一家三口及移居韓國的陳母，參演韓國有線頻道TV朝鮮的真人騷《妻子的味道》。昨日咸素媛被爆在節目中造假，「聲演」內地親戚致電家婆，還租用別墅扮富豪。

文：蘇珮欣

咸素媛與內地網紅陳華結婚後，返回韓國發展，並加盟TV朝鮮的真人騷《妻子的味道》，繼而人氣上升及工作不斷。她與家人的相處，更多次成為新聞話題，早前咸素媛與丈夫被爆婚姻亮起紅燈，甚至有指陳華打算離開韓國返回內地生活，其後兩人和好。昨日卻爆出咸素媛在《妻子的味道》疑似造假。

疑聲演家婆胞妹

韓國傳媒報道，本月23日播出的一集《妻子的味道》，講到咸素媛與陳華感情出現問題，女方獨自在家照顧年幼女兒，她為了外出工作，只好拜託家婆前來照顧女兒。其間陳母接到在居於內地的妹妹來電，詢問其近况，並稱在內地看到咸素媛與陳華要離婚的新聞，家婆代為否認後掛斷電話。此幕播出後，有觀眾質疑節目造假，稱陳母胞妹的聲音去年曾在節目出現，今集電話裏的聲音明顯與之前不同，疑似咸素媛「聲演」假扮來電。事件曝光後，有網民到咸素媛的社交網留言，質問她是否「與家婆一起做戲」，但相關留言幾乎被她全部刪除。

另一方面，咸素媛曾多次在節目中炫耀夫家財力雄厚，在內地擁有多間豪宅，卻被揭發兩人早前在節目中公開的廣州豪宅，以及陳母的住所，均是租用民宿；有網民發現旅遊民宿網站出現該兩所豪宅資料，屋主還留言稱「有韓國節目來拍攝」，間接證實咸素媛造假。

對於被指在《妻子的味道》造假，咸素媛未有正面回應，僅在社交媒體發文，「這段期間謝謝大家，有很多不足的地方，還要學習，會再次回來的」；還稱女兒逗得她很開心，強調自己心情未受影響。電視台昨日表示接受咸素媛想退出的意願，證實他們一家已辭演《妻子的味道》，不過電視台方面亦未有回應造假一事。