闊別20年再遇新田真劍佑 竹野內豐：父親的心情

【明報專訊】現年50歲的《沙灘小子》竹野內豐，最近伙拍《給力！漫畫社》黑木華及《同期的櫻》新田真劍佑合演富士電視台新劇《第一刑事部的烏鴉》，並於4月5日首播，昨日舉行網上記者會。劇中飾演裁判官的竹野內豐稱法庭戲拍得十分細緻，一場戲分兩日拍，合共18小時。《第一刑事部的烏鴉》改編自同名漫畫，竹野內豐與原著角色的肥胖外形明顯不符，他稱曾想過增磅，但很難胖到原著的程度，故專注展示角色的靈魂。

在劇中首次跟竹野內豐合作的新田真劍佑，自爆5歲時到父親千葉真一拍戲的片場，遇上同場演出的竹野內豐，相隔近20年再見面及合作，感覺神奇。新田真劍佑表示記得當年被竹野內豐抱起的情景，後者對此幕也有印象，竹野內豐說：「看他現時長得這麼大，有種像父親的心情。」

在春季日劇中，《第一刑事部的烏鴉》最先首播，也是竹野內豐相隔11年再擔正富士「月9」劇（周一晚9時）。可是日媒近日就最期待春季日劇的調查中，《第》劇十大不入，僅排第12位。最多觀眾期待的是櫻井翔與廣瀨鈴合演的NTV《Nemesis》，亞季軍分別是阿部寬與長澤正美的TBS《東大特訓班2》，以及橫濱流星與川口春奈的TBS《打扮的戀愛是有理由的》。