威廉王子膺最性感光頭男 狄維莊遜有異議

【明報專訊】據英媒報道，前日公布的十大最性感光頭男名單，聲稱是從互聯網搜尋引擎統計各人被冠以「性感」的次數所得出的結果。英國威廉王子以1760萬次稱冠，前拳王泰臣（ Mike Tyson）及《狂野時速》系列積遜史達咸（Jason Statham）分佔亞季；第4至10位，順次為男歌手Pitbull、「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）、 「不敗拳王」美韋達（Floyd Mayweather）、《油脂》尊特拉華達（John Travolta）、《鬼眼》布斯韋利士（Bruce Willis）、「大隻佬」狄維莊遜（Dwayne Johnson）及《3X反恐暴族》雲狄素（Vin Diesel）。據報「X教授」柏德烈史超域（Patrick Stewart）及俄羅斯總統普京以些微票數，未能躋身十大。

雖然狄維莊遜榜上有名，卻在社交網Twitter留言替搞笑男星拉利大衛（Larry David）未能上榜感到不值，並要求重點票數。至於同樣以光頭形象深入民心的《穿Prada的惡魔》史丹利杜茨（Stanley Tucci），則在社交網貼出多張光頭男星的拼圖，最搞笑是除了他之外，還有《末世列車》女星狄達絲雲頓（Tilda Swinton）在《奇異博士》的光頭造型，就連頭髮濃密的「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）也不放過，把他的照片放在其中。