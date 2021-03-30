廖啟智臨終前記掛未圓心願 陳敏兒現身心情平復：我OK呀

【明報專訊】資深演員廖啟智上周驚爆患上胃癌，至前晚（28日）不幸病逝，終年67歲。廖啟智遺孀陳敏兒痛失數十年伴侶，強忍悲痛為亡夫辦理身後事。她昨晨駕車到清水灣鄉村俱樂部，之後再到佐敦一幢商業大廈。她略顯疲態，面對傳媒追訪表現平靜，透露心情OK。廖啟智生前病情曾經惡化、兩度心臟停頓，他有遺願是圓導演夢，執導電影《翻兜人生》，他離世前曾託付好友田啟文幫他完成這部電影。

記者：鍾偉茵、鍾一虹

廖啟智（智叔）一直樂觀積極抗病，突然逝世令人惋惜。智叔前晚在家人陪伴下離世；家人不捨，盼將來在天家再聚。

智叔遺孀陳敏兒昨晨11時許離開火炭寓所，先駕車到附近接載女友人，之後到清水灣鄉村俱樂部，由於她並非會員，故到達閘口時，要先停車登記才可入內。陳敏兒和女友人逗留至下午2時許才離開，其間她關心問守候的記者：「你哋等咗咁耐，食咗飯未呀？」問她心情是否平復？她說：「我OK呀，多謝大家！你哋快啲去食飯啦！（是否在此處辦追思會？）唔會呀！」她之後到佐敦一幢商業大廈。問她是否辦理智叔的身後事，她說不是，隨即上樓。翻查資料，智叔2002年曾在清水灣鄉村俱樂部養龜池舉行基督教浸禮。

3年前為《翻兜人生》覓投資者

智叔一直有心願做導演，2018年他出席影視博覽的「綠燈行動」講座，為其首部執導電影《翻兜人生》尋覓投資者，當時他透露該片以珍惜生命為主題，他希望能開拍，令自己繼演員夢後能發第二個夢。遺憾智叔離世前仍未能達成導演夢。

田啟文承諾為智叔圓夢

好友田啟文透露跟智叔計劃去年底開拍《翻兜人生》，由智叔做導演、他做監製，想提攜有志加入電影圈的年輕人，但智叔患病後將計劃推遲。智叔留院期間，他們有保持聯絡；他表示一直鼓勵智叔，會等他康復再拍。田啟文說：「大約個多星期前，智叔有日搵我，叫我繼續搞部戲不要等他，他說自己死咗兩次，因心臟停頓過兩次，醫生救番。他覺得部戲是他未了心願，交帶我繼續搞，他去世前一日仲問緊我呢件事，問我會唔會因為他不在部戲就停低，我應承他無論怎樣都會完成部戲。他聽完可能了咗件心事，就走了。」田啟文說智叔與達哥（吳孟達）差不多時間患病，接連痛失好友，非常傷心。他稱智叔好積極接受治療，有信心打贏這場仗，無奈最後離開大家。

6部遺作未上映

智叔是實力派演員，演技精湛，獲圈中人推崇，他突然離世是演藝界損失。智叔仍有6部遺作，包括與周潤發合演的《驕陽歲月》、電影版《尋秦記》、《女人街‧再見了》、《一級指控》、《世上只有爸爸好》及《G風暴》。智叔在《女人街．再見了》飾演售賣衣服的小販，早前劇照在網上流傳，曾被誤傳智叔生活拮据要在街頭賣衫，智叔的經理人公司澄清是劇照及花絮片，保留追究假新聞的權利。至於《一級指控》年前曾有消息指準備安排上映，但其後有指因「技術問題」取消。

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com