兩奪金像獎最佳男配角 無綫重播《律政強人》悼智叔

【明報專訊】廖啟智（智叔）是1979年第8屆無綫藝員訓練班學員，之後投身演藝工作逾40年，參與過不少劇集、電影及舞台劇演出。智叔藝訓班畢業後，在《上海灘》飾演陳祥貴一角嶄露頭角，效力無綫參演劇集超過60部，包括《射鵰英雄傳之九陰真經》演周伯通、《包青天》演公孫策等，其中2009年在古裝喜劇《大冬瓜》首度擔任男主角，2016年的《律政強人》則是告別無綫之作；除拍劇外，智叔亦做過《城市追擊》主持，1990年在《歡樂滿東華》表演穿高跟鞋踩鋼線籌款，令人印象難忘。智叔也曾效力香港電視及ViuTV，前者拍過《警界線》和《選戰》，後者則曾參演《已讀不回》、《詭探前傳》和《教束》。

憑《愛存在》奪大馬金蝶獎影帝

電影方面，智叔演出作品無數，包括《籠民》、《無間道II》、《福伯》、《C+偵探》、《証人》、《消失的子彈》、《十年》、《愛存在》、《點五步》、《無雙》及《死因無可疑》等。智叔是圈中出名的好戲之人，曾8度提名香港電影金像獎「最佳男配角」，他先後於1993年憑《籠民》及2009年以《証人》兩次獲獎。2016年智叔憑《愛存在》在馬來西亞金蝶獎奪「最佳男演員」，首嘗影帝滋味。智叔在參演的電影中有不少金句，其中在《點五步》飾盧校長說：「校長無話過要你哋贏，但有叫你哋唔好放棄！」智叔在《十年》中道出一句：「千祈唔好慣，就係因為我哋乜嘢都慣晒，先搞到你哋咁。」舞台劇方面，智叔同樣演出經驗豐富，作品包括《亞伯拉罕的眼淚》、《秒速18米》、《遍地芳菲》及《上一輩子的情人》等。2011年，他憑《秒速18米》獲香港舞台劇獎「最佳男配角（悲劇/正劇）」。

為悼念智叔，無綫翡翠台節目調動，由周三（31日）開始，逢周一至日晚上11時50分安排重播《律政強人》，讓觀衆再一睹智叔的精湛演技。

娛樂組