廖啟智深愛太太與緋聞絕緣 孻仔諾諾15年前被血癌帶走

【明報專訊】廖啟智（智叔）與太太陳敏兒是緋聞絕緣體、圈中模範夫婦。兩人同是1979年第8屆無綫藝員訓練班學員，因而種下愛苗，之後女方獲力捧，男方只是演二線角色，事業距離卻無礙兩人感情，並於1987年結婚，先後誕下3名兒子。婚後夫妻二人繼續工作，直至大仔廖文哲出世，陳敏兒決定專心相夫教子淡出幕前；及後孻仔廖文諾於2003年證實患血癌，抗癌3年，於2006年病逝；當年智叔與陳敏兒為孻仔舉行「諾諾回家了」安息禮，並在台上講述諾諾的苦與樂，他們走出喪子陰霾，帶笑迎接未來。智叔於2009年憑《証人》獲得香港電影金像獎「最佳男配角」時，他在台上曾說：「阿仔，個獎16年前（1993年憑《籠民》奪同一獎項）就爛咗喇，今年承你貴言我攞咗個新嘅，諾諾，雖然今日你唔喺我身邊，但係我知道呢個獎你同我都有份。」

2007年11月11日，智叔與陳敏兒結婚20周年，他們穿上禮服、婚紗在教堂再次舉行簡單的婚禮。當時智叔表示經過20年婚姻再舉行慶典十分難得，也算還了太太心願，更大讚太太是「我的最佳女主角」，一句說話已感受到智叔對陳敏兒的愛意。

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